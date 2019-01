Betrunken und ohne Führerschein

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen der B 463 und der K 8202 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 68-jährigen Autofahrer. Der Mann, der in Richtung Laiz unterwegs war, kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum. Durch eine Poliezistreife wurde das Unfallfahrzeug festgestellt, der 68-Jährige saß noch in seinem Auto.Nachdem die Beamten Atemalkoholgeruch bei ihm festgestellt hatten, machten sie einen Alkoholtest. Dieser ergab eine Alkoholisierung von über zwei Promille, weshalb sie eine ärztliche Blutentnahme veranlassten und die Weiterfahrt untersagten. Des Weiteren stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.