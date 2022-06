Betrüger versuchen sich an zehn Senioren in Sigmaringen

Insgesamt zehn Seniorinnen und Senioren aus Sigmaringen haben sich am Mittwoch an die Polizei gewandt, nachdem sie zwischen 14 Uhr und 17 Uhr einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten hatten. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Die Betroffenen erkannten alle die Betrugsmasche, in der vermeintliche Polizisten angeben, einen Einbrecher im Umkreis der Wohnung festgenommen zu haben. Dieser habe eine Liste mit sich geführt, auf der auch die Adresse der Senioren stand, sie wurden daher aufgefordert, ihre Wertgegenstände zur Sicherheit an die Betrüger zu übergeben. Schaden entstand durch die Aufmerksamkeit der Senioren keiner. Die Polizei warnt weiterhin vor der zwischenzeitlich bekannten Betrugsmasche und bittet darum, Angehörige auf diese aufmerksam zu machen.