Betrüger geben sich als Stadtwerkemitarbeiter aus

Erneut warnen die Stadtwerke Sigmaringen vor Vermittlern, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Laut Pressemitteilung der Stadtwerke versuchten diese auf vielfältige Weise, Lieferverträge für fremde Anbieter abzuschließen.

„Die Masche ist ganz unterschiedlich: Einmal heißt es, man könne mit dem neuen Abschluss deutlich Geld sparen. Oder es stünde eine Preiserhöhung an und möchte dies nach Abgleich der Daten kundtun“, sagt Manfred Henselmann, Bereichsleiter Vertrieb der Stadtwerke Sigmaringen GmbH. Wie auch immer der Vorwand aussähe, den unseriösen Anbietern gehe es darum, an persönliche Daten zu gelangen. „Damit kann der alte Vertrag gekündigt und ein neuer bei einem anderen Anbieter abgeschlossen werden, oft ganz ohne Kenntnis oder Absichtserklärung der Betroffenen“, so Henselmann.

Diese neuen Verträge seien häufig mit deutlich schlechteren Konditionen und langen Laufzeiten verbunden. Daher raten die Stadtwerke zu erhöhter Aufmerksamkeit, sollten Kunden diesbezüglich unaufgefordert angesprochen werden. Henselmann betont, dass die Stadtwerke Sigmaringen keine unerwünschten Haustürgeschäfte oder Telefonwerbung machen. Letzteres sei sogar gesetzlich untersagt.

„Wenn wir in Kontakt mit unseren Kunden treten, fragen wir keine persönlichen Daten ab. Bei Änderungen der Preise und Modalitäten sind wir verpflichtet, unsere Kunden mit einem Vorlauf von sechs Wochen schriftlich zu informieren. Und sollten wir mal vor der Tür stehen, können sich unsere Mitarbeiter immer ausweisen“, so Henselmann weiter.

Wer einen so beschriebenen Anruf oder Besuch erhalte, müsse Vorsicht walten zu lassen. Die Stadtwerke Sigmaringen weisen explizit darauf hin, dass voreilig keine persönliche Daten, keine Angaben zur Zählernummer sowie Vertragsinhalte preisgegeben werden sollten. Nach Möglichkeit sollten betroffene Kunden Name, Telefonnummer und Adresse des Gegenübers in Erfahrung bringen und sich vergewissern, dass sie nicht übereilt einer Änderung des Vertrags zustimmen.

Für Fragen zu diesem Thema helfen Mitarbeiter im Service-Center der Stadtwerke unter der Telefonnummer 0800 92770-333 gerne weiter. Und auch wenn jemand unfreiwillig einen neuen Vertrag abgeschlossen hat, ist es noch nicht zu spät: In diesem Fall kann man von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen und damit vom Vertragsabschluss zurücktreten.