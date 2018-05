Besuchsdienst im Krankenhaus muss ausgesetzt werden

Bei der Mitgliederversammlung des caritativen Fördervereines der drei katholischen Kirchengemeinden St. Peter und Paul Laiz, St. Johannes der Täufer Inzigkofen und St. Gallus Gutenstein sind vom Vorsitzenden Karl Bulach Sorgen zur weiteren Zukunft des Vereines geäußert worden. Grund: Die Mitgliederzahlen gehen deutlich zurück. Außerdem muss wurde mit Bedauern und Unverständnis mitgeteilt, dass der Besuchsdienst in der Klinik Sigmaringen seit Januar ausgesetzt ist. Dies aus datenschutzrechtlichen Gründen, so die Aussage der Leitung, da man keine Namen von Patienten mehr erhält. Die Verantwortlichen im Verein möchten dies wieder ändern.

Vor zehn Jahren zählte der Verein noch 272 Mitglieder und jetzt nur noch 165 mit deutlich höherem Lebensalter. Vorsitzender Karl Bulach würdigte die ehrenamtliche Arbeit von 26 Helferinnen im Besuchsdienst, die mit ihrer Tätigkeit Freude bringen und oft die Einsamkeit älterer Menschen verhindern.

Für die Zukunft gibt es Überlegungen, so der Vorsitzende, die drei caritativen Fördervereine in der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen zu vernetzen. Die ersten Gespräche darüber seien harmonisch und positiv verlaufen, was der anwesende Vorsitzende des Vereines von Vilsingen-Engelswies und Langenhart, Wolfgang Frenkel, bestätigte. Weiterhin besteht aber eine enge Kooperation mit Caritas, Pfarrgemeinde und Sozialstation mit dem Ziel, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.

Hierzu werden auch finanzielle Mittel verwendet, wie Kassierer Peter Burth ausführte. Seit vielen Jahren führt er korrekt und zuverlässig die Kasse, wie ihm Prüfer Thomas Kraft bestätigte.

Bei den anstehenden Wahlen für die nächsten vier Jahre war das bisher bewährte Team bereit weiterzumachen. Somit wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt: Vorsitzender Karl Bulach, Stellvertreterin Beate Walter, Kassierer Peter Burth und Schriftführerin Frieda Krug. Für den ausscheidenden Vertreter aus der Pfarrgemeinde Gutenstein, Konrad Amann, gab es nicht nur lobende Worte für jahrzehntelange Tätigkeit, sondern auch ein kleines Präsent. Sein Nachfolger ist Lothar Kronenthaler.