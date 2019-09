Besucher löffeln gern die Suppe aus

Eine neue Aktion hat am Samstag auf dem Sigmaringer Wochenmarkt Veranstalter und Besucher gleichermaßen überzeugt: Mit regionalen Zutaten, die auf dem Markt erhältlich sind, wurden von den angehenden Köchen der Liebfrauenschule zwei Eintöpfe gekocht und den Besuchern angeboten. Schmackhaft, regional, wärmend nahmen viele die Einladung an und ließen die eigene Küche daheim kalt. Wer dabei Lust zum Nachkochen am eigenen Herd bekam, konnte sich die auf den Tischen ausgelegten Rezepte sogleich mitnehmen.

Ideengeber und Organisator Oliver Unger von den Marktbeschickern freute sich über den großen Zuspruch. „Heute kamen Leute auf den Markt, die habe ich hier samstags sonst nie gesehen.“ Die Idee zu dieser Aktion kam dem Bäcker gemeinsam mit anderen Händlern, eine ähnliche Sache hätte es in weiter Vergangenheit schon einmal gegeben. „Vor über 20 Jahren gab es mal etwas mit Spargelschälen“, erzählte Unger aus bruchstückhaften Überlieferungen.

Zwiebeln, Kürbis, Butter, Rindfleisch, Lauch, Eier, Kartoffeln, Mehl oder die entscheidenden Gewürze – nicht nur diese Zutaten der servierten Kürbiscremesuppe und des Gaisburger Marschs sind auf dem Wochenmarkt erhältlich. Immer dienstags, donnerstags und samstags sind die Händler in unterschiedlicher Besetzung anzutreffen.

„Es ist dufte“, sagte Lehrmeister und Ausbilder Alois Schmidt, „es gibt Leute, die haben schon ganz viel von uns gehört und Leute, die noch nie etwas von uns gehört haben.“ Gemeinsam mit seinen fünf „Schützlingen“ bereitete er die Eintöpfe am Stand zu.

Die Ausbildung beginnen die Schüler parallel zu ihrer regulären Schulzeit. Halbjährlich können sie von der IHK zertifizierte Qualifizierungsbausteine erlangen als Vorbereitung auf den Gesellenbrief. Träger dieser Doppelqualifikation „Schulabschluss plus Gesellenbrief“, genannt Lize-Koch, ist der Förderverein Freunde der Liebfrauenschule. „Natürlich steht während der Schulzeit der Schulabschluss im Vordergrund“, erklärt Astrid Felbick, Vorsitzende des Fördervereins. Die Ausbildung spielt eine eher untergeordnete Rolle. „Es soll in erster Linie Spaß am Kochen, etwas Wissen und Handwerk vermittelt werden.“ Ist der Schulabschluss geschafft, folgt ein Ausbildungsjahr und das letzte der insgesamt neun Module zur Vorbereitung auf die Gesellenprüfung.

In diesem M 9 befindet sich momentan Adrian Konzelmann. Sein Patenbetrieb, in dem er sein Wissen in die Praxis umsetzen kann, ist das Gasthaus Schwanen in Frohnstetten. „Dort bin ich sehr oft“, sagt der junge Mann - nicht weil er muss, sondern weil er möchte.