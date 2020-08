Besucher können Eintritt direkt im Freibad bezahlen

Beim Sigmaringer Freibad gibt es ab Freitag, 7. August, die Möglichkeit, dass Besucher ihre Eintrittskarten vor Ort am Ticketautomaten kaufen können. Das teilen die Stadtwerke Sigmaringen in einer Pressemeldung mit. Damit soll kurzentschlossenen Besuchern der Freibadbesuch ermöglicht werden.

Der Besucher benötigt zum Ticketkauf vor Ort ein Kontaktformular. Dieses Dokument findet der Badegast auf der Homepage der Stadtwerke, wo er vorab das Formular bereits ausfüllen kann und anschließend ausgedruckt zum Freibad mitbringt.

Vor Ort kann dann am Ticketautomaten, das gewünschte Ticket gekauft werden. Die Badegäste sollen dann mit der Eintrittskarte sowie mit dem ausgefüllten Kontaktformular in Papierform zur Kasse gehen. Das Kassenpersonal scannt das Ticket ab und macht vom Formular ein Bild. Anschließend erfolgt der Zutritt ins Freibad.

Sollten Besucher keine Möglichkeit haben, das Formular über die Internetseite auszufüllen und auszudrucken, so können diese das Formular auch am Freibad ausfüllen. Die Stadtwerke möchten darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Formularen am Freibad ausliegt und dass die Eintrittskarten, welche nicht über das Online-Buchungssystem gekauft werden, auf 100 Stück pro Zeitabschnitt limitiert sind. Des Weiteren ist zu beachten, dass die EC-Kartenzahlung am Ticketautomaten momentan nicht möglich ist.

Darüber hinaus bitten die Stadtwerke darum, am Ticketautomat möglichst passend zu bezahlen. Der Kartenerwerb über das Online-Buchungssystem wird aufgrund der schnelleren Abwicklung am Eingangsbereich bevorzugt. Im Service-Center der Stadtwerke Sigmaringen wird es keinen Eintrittskartenverkauf geben.