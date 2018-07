Besucher genießen laue Sommerabende mit Musik

Handgemachte Musik, lauschige Atmosphäre an der Donau, laue Sommerabende: Zum dreitägigen Bootshausfestival haben sich am Wochenende zahlreiche Besucher im Restaurant an der Donau eingefunden. Bei bestem Sommerwetter wurde bis spät in die nach getanzt, gesungen, gefeiert und gegessen.

Los ging’s am Freitagabend mit einem spanischen Abend, bei dem die Gruppe „Charly Gitanos & Band“ auftrat. Zu lateinamerikanischer Musik wurden die Besucher animiert mitzusingen und zu tanzen. „Despacito“, „Bailando“, der „Ketchup-Song“ und „Macarena“ ließen kaum jemanden unberührt. Außerdem konnte man bei sommerlicher Atmosphäre gemütlich zusammensitzen und sich durch die Speisekarte schlemmen. Lichterketten, Lagerfeuer und erfrischende Getränke machten das Ambiente komplett.

Der Samstagabend ist akustisch

Am Samstagabend startete das akustische Programm mit Colleen Livingston, die sich selbst auf der Gitarre begleitete. Die Sängerin stammt aus Sigmaringen und kam als Tochter einer Opernsängerin schon in der Kindheit mit Musik in Kontakt. Colleen Livingston gewann bereits mehrere Preise und Wettbewerbe und schaffte es bei Jugend musiziert bis in den Bundeswettbewerb. Anschließend trat Tommy Haug mit seiner Band auf. Der Singer-Songwriter begeisterte mit eigenen Songs und einer außergewöhnlichen Stimme. Auch beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck konnte man Tommy Haug in diesem Jahr schon sehen. Vom ersten Album des Musikers („Hope“) wurden nach dem Auftritt noch CDs verkauft. Den Abschluss des akustischen Abends bildete der aus Pfullendorf stammende Daniel Schuhmacher. Er spielte sowohl Covers wie auch eigene Songs. Nachdem er die sechste Staffel von DSDS gewonnen hatte, nahm Daniel Schuhmacher drei Studioalben auf. Am Ende seines Auftrittes verabschiedete er sich mit einem „Ich liebe dich, Dieter“ von der Bühne. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann ließ sich den Sommerabend an der Donau nicht entgehen.

Am Sonntag ging das Bootshausfestival mit Frühschoppen und einem Kindernachmittag gemütlich zu Ende. Der Eintritt für das gesamte Festival war frei. Seit 2017 ist Soufyen Charni Pächter des Bootshauses. Er kann sich vorstellen, auch das Promenadenfest in Sigmaringen wiederzubeleben, wenn auch andere Gastronomen mitmachen würden.