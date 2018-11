Bertrand Bazie setzt sich für Chancen von Frauen in Burkina Faso ein

Insgesamt fast 430 000 Euro haben die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ bei der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ im vergangenen Jahr gespendet. Die eine Hälfte dieses Betrages wurde für ein Flüchtlingscamp im Irak übergeben, die andere Hälfte auf 68 lokale Hilfsprojekte im Verbreitungsgebiet der Zeitung verteilt. 2550 Euro Erlös kamen pro Projekt zusammen, drei Projekte im Raum Sigmaringen profitierten ebenfalls. Was mit dem Geld geschehen ist? Wir haben nachgefragt.

Gemeinsam für Wampa

In Burkina Faso sollen bald mehr Frauen die Chance auf einen Arbeitsplatz und somit Autonomie erhalten. Das wohltätige Projekt „Gemeinsam für Wampa“, das der seit eingen Jahren in Sigmaringen wohnende Westafrikaner Bertrand Bazie initiiert hat, hatte Erfolg. Zur Unterstützung seines Heimatdorfs Wampa in der Provinz Sanguie hat Bazie vor drei Jahren einen Verein gegründet und zwei Brunnen mit Solarpumpen sowie eine Nähschule gebaut.

Mit den 2550 Euro der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ und weiteren Spendengeldern soll nun die Nähschule für Mädchen erweitert werden, die Bazies Schwester gegründet hat. „Wir haben bereits ein Grundstück gekauft, im August 2019 wollen wir in Réo ein polytechnisches Ausbildungszentrum für Mädchen und Frauen bauen.“ Dieses soll sechs Räume umfassen und somit sechsmal soviel Platz bieten wie die alte Nähschule mit ihren 25 Arbeitsplätzen. In der Nähschule und im Ausbildungszentrum können die Mädchen und Frauen das Nähen lernen, darüber hinaus erhalten sie ein Zertifikat über ihre Qualifikation. Künftig sollen dort auch lokale Produkte hergestellt werden. „Damit soll auch Frauen die Möglichkeit gegeben werden, zum Einkommen ihrer Familie beitragen zu können.“ Außerdem sei geplant, auch andere Dörfer mit einer Wasserpumpe auszustatten. Um die Pläne umzusetzen, brauche es noch mehr Geld und Sponsoren. In diesem Jahr wird die „Schwäbische Zeitung“ mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ daher erneut das Projekt des Sigmaringers unterstützen.

Waisenhausprojekt Lunita

Während Bertrand Bazie noch mitten in der Umsetzung steckt, ist Bobby Lutz mit seinem Lunita-Projekt, durch das ein Waisenhaus in Douala/ Kamerun gebaut werden konnte, bereits fast am Ziel angekommen. Im Mai wurde das Waisenhaus auf einem 1500 Quadratmeter großen Areal fertiggestellt (wir berichteten). 54 Plätze gibt es dort, 50 davon sind auch schon belegt. Das Waisenhaus umfasst auch acht Plätze für Säuglinge. „Es kommt immer wieder vor, dass bei uns Babys abgegeben werden“, so Lutz. Zwischen 150 000 und 200 000 Euro hat der Bau gekostet, schätzt Lutz. Angesichts dieser Investitionen mögen die 2550 Euro der Weihnachtsspendenaktion vielleicht wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen. „Wenn es viele Tropfen sind, gibt es aber keinen heißen Stein mehr“, entgegnet Bobby Lutz. „Mit dem Geld der Aktion ,Helfen bringt Freude’ konnten wir die sanitären Einrichtungen finanzieren“, berichtet der Krauchenwieser, der das Projekt mit seiner Frau und einer Freundin seit 2012 betreibt. „Es läuft alles gut, wir haben eigenes Wasser, wir bauen gerade unsere Solaranlage, damit wir eigenen Strom generieren können.

Ein Spielplatz soll noch folgen. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten.“ Ziel ist es, dass sich das Waisenhaus ab 2019 selbst trägt. Das Spendenkonto bleibe bis zum Jahresende geöffnet, das Geld das übrig bleibt, soll ein Grundstück finanzieren, das landwirtschaftlich und zu Selbstversorgerzwecken genutzt werden soll. Am 9. Dezember findet um 19 Uhr ein letztes Benefizkonzert mit Carlas Saxaffair in der Krauchenwieser Kirche statt. Dort will Bobby Lutz auch über die Erfolge berichten und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Kinderdorf Mariphil

Martin Riester, Vorsitzender von Mariphil, berichtete bei der Scheckübergabe, was der Verein auf den Philippinen mit dem Geld gemacht hat. Mariphil hat in den Jahren 2011 bis 2014 auf der zu den Philippinen gehörenden Insel Mindanao in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Kinderdorf für Straßenkinder gebaut. In dieser Einrichtung können 80 bis 100 Kinder aufgenommen werden. Die Betreuung und Versorgung dieser Kinder kostet natürlich Geld – umgerechnet etwa 160 Euro pro Monat. Es können nur Kinder aufgenommen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Für dieses Jahr hat sich Mariphil als Ziel gesetzt, dass 55 bis 60 Kinder im Dorf wohnen können. Die 2550 Euro reichen etwa für den Unterhalt von einem bis zwei Kindern für die Dauer eines Jahres. Um die Kapazitäten des Kinderdorfs ausnutzen zu können, sucht Mariphil daher immer Paten, die Geld spenden. Vor allem, nachdem ein korrupter Lokalpolitiker dem Kinderdorf die Unterstützung entzogen hatte, sind die Verantwortlichen zu der Einsicht gelangt, dass man sich um die Erschließung von Geldmitteln selbst kümmern muss.

Um die Finanzierung zu sichern, hat Mariphil auch ein Waldprojekt gestartet, bei dem Grund und Boden aufgekauft werden, um dort einen Nutzwald anzulegen. Ein Teil der Grundstücke, der sich weniger zur Bewirtschaftung eignet, wird auch als ökologischer Beitrag zur Regenerierung von Regenwald genutzt. Auf den anderen Grundstücken wachsen Falcata-Bäume, die am schnellsten wachsenden Bäume der Welt, die sich besonders für die Papierindustrie eignen. Außerdem werden Bananen und Kaffee angebaut. Bis in etwa acht Jahren will sich das Kinderdorf allein finanzieren können. Mariphil wird in diesem Jahr wieder von der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ profitieren.