Bertha-Benz-Schule feiert ihre Absolventen

93 Schülerinnen und Schüler der Bertha-Benz-Schule wurden bei den Abiturfeiern in Inneringen und Sigmaringen mit der allgemeinen Hochschulreife verabschiedet. Acht Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis und 29 eine Belobigung. Für besondere Leistungen wurden 13 Sonderpreise vergeben. Das teilt die Bertha-Benz-Schule in einem Bericht mit.

Schulleiter Christian Roth gratulierte den Absolventinnen und Absolventen des Ernährungs- und Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums bei der Abiturfeier in der Albhalle in Inneringen:„Stehen Sie voller Stolz da und bekennen Sie sich zu Ihren Werten“, so das Lob und die Aufforderung des Schulleiters. Unter schwierigen Bedingungen hätten die Abiturienten in den drei Jahren an der Bertha-Benz-Schule wichtige Fähigkeiten entwickelt.

Die Abiturientinnen und Abiturienten der Profile Mechatronik und Technik und Management des Technischen Gymnasiums feierten ihren Abschluss im Karlshotel in Sigmaringen. Ottmar Frick, der stellvertretende Schulleiter, freute sich, den Absolventinnen und Absolventen nicht nur virtuell, sondern ganz real zum Reifezeugnis gratulieren zu können. Sie würden nun aus dem Schonraum Schule entlassen und die Welt „da draußen“ halte viele Herausforderungen bereit, vor allem aktuelle Krisen, die Bestandteil des zukünftigen Weges seien. Dabei müssten immer wieder wichtige Entscheidungen getroffen werden. Hier sei es wichtig, sich nicht von lauten Stimmungsmachern beeinflussen zu lassen, sondern die Dinge kritisch zu hinterfragen.

Die Abiturientinnen und Abiturienten:

Technisches Gymnasium, Profil Informationstechnik: Marlon Birkhofer, Baran Calim, Leon Duttenhöfer (B), Magnus Himmelsbach, Oliver Leyva Puig, Florian Löffler (B), Nicole Martin, Noah Meißner, Niclas Röttger, Tim Schneider, Fabian Sichert, Viktor Stepanov, Armin Taktar, Robin Teufel. Profil Mechatronik: Hannes Braun (B), Lukas Daigler, Andreas Heim (B), Niklas Hoffmann (P), Patricia Hofstetter, Jonas Kugler, Yannick Mehnert, Alexander Miller (B), Lennard Pahl, Lukas Tscholl, Robin Volkert, Levin Winz (B). Profil Technik und Management: Maren Baur (B), Luis Bihler (P), Michael Blum (P), Luca Fabio Böhm, Michael Feldbusch, Lukas Emanuel Heinzelmann (B), Patrick Wille (B).

Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SG1): Magdalena Bertel (P), Elisa Sophie Bottenbruch, Marie Geiger, Pia Hagmann, Lisa Hinz, Madlen Kaufmann, Ismail Keskin, Louisa Klumpp, Anna König, Victoria Kramer, Nils Lange, Felix Link (B), Krystina Malek, Annika Müller, Marie Selbherr (B), Jule Wirth (P), Kim Zimmermann, Paulina Zimmermann. Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SG2): Leonie Beck, Hannah Bregenzer (B), Hannah Conzelmann, Hannah Dettling (P), Carina Dinser, Salome Dörfling, Luise Haury (B), Imke Hipp (B), Elina Hund (B),Isabell Hollacher, Abdelhamied Adel Ibrahim (B), Janina Keppeler, Jana Koltoff (B), Jana Kuchelmeister, Nina Löffler (B), Eva Müller (B), Amelie Oswald (P), Ines Reck, Hannes Reiser, Maren Stroppel, Jonas Wolf.

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium: Clara Alexandre (B), Wisam Alsheikh Yassin, Anne Bartmann, Jule Cassandra Braun, Paul Dettling (B), Ruth Fröhlich (B), Benita Grozynski (B), Debora Heil (B), Regina Hinderhofer, Jonathan Konday, Evelyn Madre, Tom Neuhaus, Alina Pröbstle (B), Felix Rau, Emily Respondek (B), Mara Salge (B), Michelle Schlosser, Sanja Skenderovic, Elena Weiß (B), Jens Wolf (B), Franziska Zoller (P).

Sonderpreise: Annika Müller (Scheffelpreis), Michael Blum (Buchpreis der Firma Zollern und Physikpreis), Niklas Hoffmann, Florian Löffler, Alexander Miller (Physikpreis), Levin Winz (Preis der Vector-Stiftung im Profil Mechatronik und Physikpreis), Hannah Dettling, Leon Duttenhöfer (Chemiepreis), Luis Bihler (Preis der Vector-Stiftung im Profil Technik und Management), Jens Wolf (Kofranyi-Preis), Hannah Bregenzer (Geschichtspreis).