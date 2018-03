Bernhard Bantle seit 50 Jahren Feuerwehrmann

Eine Reihe von Ehrungen hat es bei der Hauptversammlung der Feuerwehr gegeben: Für 50-jährige Zugehörigkeit bekam Bernhard Bantle das Ehrenzeichen in Gold. Diese seltene Ehrung wurde erstmals im Kreis Sigmaringen vergeben. Bantles Vater war Kommandant und so trat er bereits im Alter von 14 Jahren in die Feuerwehr ein und blieb ununterbrochen dabei. Im Mai wird er 65 und wechselt in die Altersabteilung. Seit 40 Jahren ist Uwe Gruber im Dienst, der künftige Kommandant Jürgen Bossert gehört der Wehr seit 25 Jahren an. Die Kreisehrenspange erhielt Michael Bantle für mehr als 40-jährige Mitgliedschaft. Die Beförderungen begannen mit Patrick Emig, der jetzt Oberfeuerwehrmann ist. Hauptfeuerwehrmann: Timo Blender und Matthias Freudenmann. Löschmeister: Christian Endriss, Hans-Peter Höfler, Patrick Horn, Florian Geier und Florian Stein. Oberlöschmeister: Roberto Noack. Hauptlöschmeister: Andreas Diener-Chevalier, Bernd Nußbaum. Brandmeister: Daniel Grum. Hauptbrandmeister: Jürgen Bossert. Für vollständigen Probenbesuch wurden geehrt: Jürgen Rösch (zehn Jahre), Markus Gräter und Werner Kleiner (30 Jahre), Lothar Kronenthaler und Rainer Schieber (35 Jahre). Außerdem ist der Ehrenkommandant der Abteilung Gutenstein, Werner Stroppel, in die Altersabteilung versetzt worden. Stroppel führte die Gutensteiner Abteilung 20 Jahre lang. Er war 38 Jahre lang Feuerwehrmann und führt nun die Altersabteilung.