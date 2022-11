Bernd Storek neu im Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung des paritätischen Kreisverbandes Sigmaringen wurde ein neuer Vorstand gewählt. In ihrem Amt bestätigt wurden Burkhard Gerneth von der gBIG Jungnau in Sigmaringen, Elfriede Preisser vom Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen und Evamaria Höffer vom Familienzentrum Furtmühle in Pfullendorf. Neu dabei ist Bernd Storek, der auf den langjährigen Vorstand Peter Hartmann folgt und wie dieser das de‘ ignis Wohnheim in Engelswies repräsentiert. Die Wahl erfolgte satzungsgemäß infolge der Neuwahl des Aufsichtsrates des Paritätischen Baden-Württemberg.

Gemeinsam mit seinen 24 Mitgliedsorganisationen und -einrichtungen repräsentiert der paritätische Kreisverband Sigmaringen einen bedeutenden Teil der sozialen Infrastruktur im Landkreis Sigmaringen. Dazu gehören Einrichtungen und Organisationen aus den Bereichen Kinder und Jugend, Familie und Bildung, Teilhabe und berufliche Wiedereingliederung, stationäre Suchtrehabilitation, Sozialpsychiatrie sowie Behinderten- und Altenhilfe.