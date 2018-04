Berliner Aufsteiger bereichern die Sigmaringer Soirée

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen hat das Programm der Sparkassen-Soirée vorgestellt. Es wird drei hochwertige Veranstaltungen geben. Mit dem „Vision String Quartet“ und dem „David Orlosky Trio“ präsentieren die Veranstalter zwei Spitzenensembles der großen internationalen Konzertbühnen.

Ebenfalls auf hohem künstlerischem Niveau bewegt sich das erste Konzert am 5. Mai: Jungen Talenten aus dem Landkreis wird eine Bühne geboten. Die erste Veranstaltung dieser Art war im letzten Jahr ein großer Erfolg. Die Musikschulen Bad Saulgau, Mengen und Sigmaringen haben ein Programm zusammengestellt, mit dem sich zwölf junge Musiker im Konzert vorstellen.

Kompositionen für Klavier, Violine, Klarinette, Flöte, Saxophon und weitere Instrumente stehen auf dem Programm, das Spektrum ist so vielfältig wie die Persönlichkeiten der jungen Musiker. Zu hören sind unter anderem Werke von Bach, Mozart, Poulenc, Bizet, Ravel u.a.

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hat außerdem das Vision String Quartet eingeladen. 2012 gegründet, hat sich die Streicher innerhalb kürzester Zeit unter den jungen Quartetten etabliert. Mit ihrer einzigartigen Wandlungsfähigkeit zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire und Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock, stellen die vier jungen Musiker aus Berlin zurzeit die klassische Konzertwelt auf den Kopf, heißt es in einer Pressemitteilung. „Fast schon eine Sensation ist es, dass wir dieses Ensemble in ihrer derzeitigen Erfolgsserie in Sigmaringen begrüßen dürfen“, sagt Fritz Kovacic von der Gesellschaft Kuku.

Abgerundet wird die vierte Auflage der Soirée mit dem Auftritt des David Orlowsky Trios am 7. Juli: Wohl kaum ein anderes Ensemble hat die Tradition der Klezmermusik auf so faszinierendere Weise fortgeführt wie das David Orlowsky Trio. Die Echo-Klassik Preisträger komponieren ihre Musik weitgehend selbst und faszinieren das Publikum sowohl in der New Yorker Carnegie Hall, in der Berliner Philharmonie, beim Lucerne Festival als auch in kleinen Clubs fernab der Metropolen. Das David Orlowsky Trio war bereits auf allen großen internationalen Festivals und Konzerthäusern zu Gast und ihre Aufnahmen stürmen regelmäßig die Klassikcharts.

Auch in diesem Jahr finden die Konzerte im Fürst-Leopold-Saal im Hofgarten statt. Der Kartenvorverkauf für die zwei international erfolgreichen Ensembles läuft bereits. Karten können für jeweils 22 Euro bei der Buchhandlung Osiander gekauft werden. Für das erste Konzert der Jungen Talente ist der Eintritt frei.