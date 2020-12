Berichterstattung über Missbrauch löst starkes Echo aus

Bei einer Enthaltung hat der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtages entschieden, dass der umstrittene Kiesabbau bei Vogt von der Landesregierung geprüft werden soll.

Der Beschluss wurde am Donnerstagnachmittag in Stuttgart gefällt. Damit kommt wieder Bewegung in die Sache. Der Ausgang ist aber nach wie vor offen.

Der Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald hatte bereits im Sommer 2019 eine Petition eingereicht, die fordert, vom geplanten elf Hektar großen Kiesabbaugebiet in der Nähe des ...