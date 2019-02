Bergwacht Sigmaringen übernimmt deutlich mehr Verantwortung

Die Bergwacht Württemberg versucht landesweit, in Zusammenarbeit mit den einzelnen Bergwachten vor Ort, den wachsenden Aufgaben und der Knappheit an ausgebildeten Bergrettern zu begegnen. Nachdem die frühere Bergwacht Oberes Donautal sich auf die Zollernalb konzentriert und die Bereitschaft Ravensburg im Donautal keine Bergwacht-Dienste mehr übernimmt, ist für die Rettung aus unwegsamem Gelände im Kreis Sigmaringen und darüber hinaus allein die Bergwacht Sigmaringen zuständig. Denn aufgrund der Entfernungen und der topographischen Gegebenheiten ist hier das von der Landesleitung der Bergwacht favorisierte Kooperationskonzept nur sehr begrenzt umsetzbar.

Bergwacht-Leiter Dieter Sorg machte es bei der Jahreshauptversammlung deutlich: Die Bergwacht Sigmaringen muss sich bei der Bewältigung ihrer Aufträge auf ihre eigenen Kräfte verlassen. Die Berichte, die Dieter Sorg und die Leiter der Fachbereiche innerhalb der Bergwacht Sigmaringen abgaben, zeigten auf, dass die Bereitschaft sich ihren erweiterten Aufgaben stellen kann.

Zahl der Einsätze steigt

So wurde im Jahr 2018 eine größere Anzahl von Einsätzen als in den Vorjahren erfolgreich bewältigt. Unverändert hoch sei das Interesse an der Bergwacht-Jugend, deren Leiterin Silke Steffen von intensiver Ausbildung, aber auch von vielen gemeinsamen Aktivitäten in der Freizeit berichtete. Auch die Ausbildung der Aktiven und Anwärter war im Sanitätswesen und in der Rettungstechnik intensiv. Und besonders wichtig: Voraussichtlich werden im kommenden Dienstjahr bis zu zehn junge Bergwächtler ihre Sommer- oder Winterrettungsdienstprüfung ablegen können.

Die Tätigkeiten der Bergwacht-Naturschützer umfassten Maßnahmen des Amphibienschutzes und mehrere arbeitsintensive Pflegemaßnahmen auf dem Kitzisberg bei Gutenstein. Beim Höhlentag im vergangenen Jahr und bei 47 Führungen zwischen Mitte April und Ende September haben 2068 Besucher das historische Gelände der Bergwacht Sigmaringen besucht.