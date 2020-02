Bergwacht beschafft neues Einsatzfahrzeug für größeres Dienstgebiet

Nach der Verlegung der früheren Bergwacht Oberes Donautal in den Bereich der Zollernalb ist für die Rettung aus unwegsamem Gelände im Landkreis Sigmaringen und in angrenzendes Gebiet die Bergwacht Sigmaringen allein zuständig. Das Alter des bisherigen Dienstfahrzeuges und die Notwendigkeit, schnell eine größere Anzahl von Bergrettern auch zu einem entfernteren Einsatzort zu bringen, macht die Beschaffung eines zweiten voll ausgerüsteten Einsatzfahrzeugs erforderlichm, teilt die Bergwacht in einer Pressemitteilung mit. Dieses wurde den Mitgliedern bei der Hauptversammlung in Dietfurt in einer Präsentation vorgestellt, nach erfolgtem Ausbau wird es im Frühjahr in Dienst gestellt.

Mit 115 Personen, darunter 37 Aktive und 22 Anwärter für den Bergrettungsdienst, blieb der Personalstand im Jahre 2019 unverändert. Mit Beifall wurde der Bericht quittiert, den Bergwachtleiter Dieter Sorg zunächst über die Tätigkeit der Bergwachtjugend abgab. Er hob das große Interesse an der Bergwacht-Jugendgruppe und deren vielfältigen Aktivitäten unter der Leitung von Silke und Ernst Steffen hervor. Zu diesen gehörten intensive Ausbildung, aber auch verschiedene, teilweise mehrtägige Freizeitaktivitäten.

Die Ausbildung der Bergretter und Anwärter war im Sanitätswesen und in der Winter- wie Sommerrettungstechnik intensiv. Besonders lehrreich waren zwei groß angelegte Übungen bei einer angenommenen Rettung aus dem Burgturm von Dietfurt und während einer gemeinsamen Übung von Feuerwehr und Bergwacht Sigmaringen an einem Kletterfelsen beim Gutensteiner Wehr, der in die Donau abfällt. Auch die Bereitschaft von 14 Anwärtern, sich verschiedenen Bergwachtprüfungen zu unterziehen, hob Bergwachtleiter Sorg hervor.

Zahl der Einsätze unverändert

Die Zahl der Einsätze war im Berichtsjahr 2019 etwas geringer als in den Vorjahren. Sie sei aber, so Sorg, schon immer jährlichen Schwankungen unterworfen. Bei Kletter- und Wanderunfällen, aber auch bei solchen im häuslichen Bereich, auf Radweg und Straßen des Donautals wurde die Bergwacht während ihres Wochenenddienstes oder nach Funkalarmierungen eingesetzt.

Die Betreuung des Krötenzauns bei den Hardthöfen zusammen mit dem Schwäbischen Albverein Gutenstein und Pflegemaßnahmen auf dem Kitzisberg bei Gutenstein bildeten die Schwerpunkte bei den Tätigkeiten der Naturschützer.

Besonders engagiert waren im vergangenen Jahr die Felsräumer der Bergwacht unterwegs. An 15 Arbeitstagen arbeiteten sie unter der Leitung von Ernst Hagg zusammen mit den Straßenbaubehörden an Felsen und Steilhängen vor allem der Donautalstraße.

Beim Höhlentag im vergangenen Jahr und bei 40 Führungen zwischen Mitte April und Ende September haben fast 1800 Besucher das historische Gelände der Bergwacht Sigmaringen besucht.

Die Geehrten

Die folgenden Mitglieder der Bergwacht Sigmaringen wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Johannes Bach, Pirmin Bohner, Louis Dannegger, Ira Gasser, Isabel Heinzler, Manuel Horn, Anne Kanal, Lisa Seyfried, Max Steffen und Robert Wolf sind fünf Jahre bei der Bergwacht. Zehn Jahre sind dies Elisabeth Becker-Weber, Christian und Florian Gmeiner, Rick Greschuchna, Paul Häse, Peter Hamberger, Max Heinrich und Moritz Penning. David Schönebeck ist seit 15 Jahren Mitglied, Rainer Dreher, Markus Roth und Ernst Steffen sind seit 25 Jahren dabei. Bergwachtleiter Dieter Sorg trat vor 35 Jahren in die Bergwacht ein, vor 40 Jahren Monika Schmidt. Walter und Franz Füss sind seit 55 Jahren dabei, eine äußerst seltene Ehrung erfuhr Erich Buck, der vor 70 Jahren in die Bergwacht eingetreten ist.