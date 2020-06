Berater muss sich vor Gericht verantworten

Ein 50-Jähriger Berater aus dem Kreis Sigmaringen hat sich kürzlich vor dem Amtsgericht Sigmaringen wegen zweifachen Betrugs und zwei weiteren versuchten Betrugsfällen verantworten müssen.

Ihm wurde vorgeworfen, in vier Fällen für einen Kunden eine finanzielle Förderung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt zu haben, obwohl der Kunde nicht dafür zugelassen war. Konkret handelt es sich um vier Förderanträge mit jeweils einer Summe zwischen 9000 und 11 500 Euro, den ausschließlich natürliche Personen, also keine Firmen oder Vereine, beantragen dürfen. Beim Inhaber der Immobilien, der den Antrag gestellt hat, habe es sich jedoch um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gehandelt und nicht um eine natürliche Person. Der 50-Jährige gab jedoch an, nicht gewusst zu haben, dass er den Antrag nicht für eine Privatperson gestellt hat. Über die Eigentumsverhältnisse sei nicht gesprochen worden. Nachdem der KfW aufgefallen war, dass der Förderantrag rechtlich nicht genehmigt werden dürfe, habe sie sich direkt an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet, ohne zuvor mit dem Berater oder dem Eigentümer Kontakt aufgenommen zu haben. Erst nachdem beide von der Polizei vorgeladen waren, sich aber den Angaben zufolge keiner Schuld bewusst waren, hätte die KfW das Geld zurückverlangt. „Es gab sogar einen ähnlichen Förderantrag für Firmen, die KfW hätte mich nur anrufen müssen und man hätte das ganz einfach klären können“, sagte der Angeklagte. Dafür hätte er nur ein Kreuz im Antrag anders setzen müssen.

Auch ein Vertreter der KfW, der als Zeuge vor Gericht aussagte, bestätigte, dass der Antrag auch nachträglich hätte geändert werden können. Nachdem auch der Eigentümer der Immobilien, also der Antragsteller, im Gericht bestätigt hatte, dass es keine Absprache bezüglich der Eigentumsverhältnisse gegeben hatte, plädierten Staatsanwalt und Verteidiger jeweils auf einen Freispruch.

Richterin Kristina Seger sprach den Angeklagten daraufhin frei. Sie empfand den 50-Jährigen, der sein Geschäft seit mehr als einem Jahrzehnt führt und noch nie zuvor aufgefallen war, für glaubhaft. „Ich glaube nicht, dass der Angeklagte die vorgeworfene Tat vorsätzlich begangen hat“, sagte sie. Außerdem hätte er damit jemand anderem in die Tasche gewirtschaftet, wovon er selbst wenig gehabt hätte.