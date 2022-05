Benefizkonzert für den „Frieden in Europa“

Auf Einladung der Gesellschaft Kunst und Kultur gibt die ukrainische Pianistin Galyna Gusachenko am Freitag, 3. Juni um 20 Uhr in der Alten Schule ein Konzert mit Meisterwerken der Klaviermusik. Mit „Liebesbriefen großer Komponisten“ untermalt Georg Mais, Dirigent und Musikwissenschaftler aus Überlingen, das Spiel der jungen Künstlerin.

Galyna Gusachenko, geboren im Donbass studierte an den Spezialschulen für Hochbegabte in Charkow und Moskau, ehe sie ihre Studien an den Musikhochschulen in Hamburg und Köln in der Meisterklasse bei Professor Martinez fortsetzte und mit Auszeichnung abschloss. Sie ist Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe unter anderem im Jahr 2019 erste Preisträgerin beim Chopin-Wettbewerb in Rom.

Die Eintrittsgelder und Spenden kommen den ukrainischen Kulturschaffenden zugute. Eintrittskarten gibt es in der BH Rabe 07571 522 96 und bei KuKu telefonisch unter 07571 130 81 oder per E-Mail an kunst-und-kultur@t-online.de.