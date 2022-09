Seit über zwanzig Jahren beleben die Rathausplatzkonzerte in den Sommermonaten die Sigmaringer Innenstadt. Seit Mitte Mai gab es zehn Konzerte, welche die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Rathausplatz begeistert haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Abschluss der Konzertreihe bildet das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Das Portfolio des Heeresmusikkorpss Ulm reicht von sinfonischer Blasmusik über Werke aus der klassischen Musik, Pop und Rock, Filmmusik oder Musical und hin zu klassischen Märschen. Das bekannte Bundeswehrorchester steht seit Dezember 2021 unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch und verspricht einen abwechslungsreichen Abend mit musikalischem Hochgenuss. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Spenden des Benefizkonzertes gehen je zur Hälfte an das Bundeswehrsozialwerk und die Bürgerstiftung Sigmaringen.