Beim Stadtradeln in Sigmaringen wird’s bunt

Grün, Blau, Rot und Gelb – die Stadt Sigmaringen ist geschmückt mit bunten Fahrrädern. Grund dafür ist das Stadtradeln, bei dem ab 14. September drei Wochen lang Kilometer gesammelt werden. An der Donaubühne, verschiedenen Ortsschildern und der Donauinsel am Freibad sind die bunt lackierten Fahrräder zu bestaunen, die der Stadt von der Firma Yardimici aus Weingarten für diese Aktion kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Die knallbunten Fahrräder sehen nicht nur dekorativ aus: Den Verkehrsraum in der Stadt teilen sich Autos, Lastwagem, Motorräder, Fußgänger und Fahrräder. Um allen Verkehrsteilnehmern ein sicheres Ankommen zu ermöglichen, sind ein bewusstes Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme notwendig. Durch die farbenfrohen Räder sollen besonders motorisierte Verkehrsteilnehmer an eine rücksichtsvolle Fahrweise auf Sigmaringens Straßen erinnert werden.

Denn parallel zum Stadtradeln beginnt das neue Schuljahr am 14. September, was nachweislich zu einem erhöhten Radaufkommen beiträgt. Bereits zum dritten Mal ist die Stadt Sigmaringen beim Stadtradeln dabei, der internationalen und größten Radkampagne für mehr Klimaschutz, Radverkehrsförderung und Lebensqualität.

Im Aktionszeitraum vom 14. September bis 4. Oktober sind alle, die in Sigmaringen leben, arbeiten, zur Schule gehen, studieren oder einem Verein angehören, aufgerufen, in die Pedale zu treten und möglichst viele Wege mit Fahrrad oder E-Bike zurückzulegen. 2019 legten 477 Radler in 31 Teams gemeinsam 109 757 Kilometer mit ihren Fahrrädern und E-Bikes zurück und vermieden damit über 16 Tonnen CO2.

Sigmaringens Stadtradelstar Daniel Grum stellt sich in dieser Zeit einer ganz besonderen Herausforderung: Der Vorsitzende des Radclubs ADFC wird für den gesamten dreiwöchigen Aktionszeitraum kein Auto nutzen und auch den täglichen Arbeitsweg nach Stetten am kalten Markt mit dem Rad zurücklegen. „Wir freuen uns, dass Daniel Grum als Stadtradel-Star für Sigmaringen antritt und das Rad als tägliches Verkehrsmittel in den Vordergrund rückt“, so Sigmaringens Klimaschutzmanagerin und Stadtradel-Koordinatorin Lisa Eberhard. Auch sie wird als gutes Beispiel vorangehen und verzichtet während des Aktionszeitraums auf das Auto.

Eine Auftaktveranstaltung wie in den Vorjahren findet corona-bedingt nicht statt. Für alle Sigmaringer Radler gibt es dennoch eine kleine Überraschung: Wer an der Tourist-Information startet, erhält hier ein Stärkungspaket mit Fahrtenbuch, eine Mehrwegtrinkflasche, Radbroschüre und kleinem Snack. Wer den Staffellauf nach Mengen oder Bad Saulgau antritt, erhält dort Stempel für das Fahrtenbuch. Die Stationen befinden sich in Bad Saulgau in der Tourist-Information und in Mengen im Bürgerbüro und in der Stadtbücherei. Wer am Ende des Aktionszeitraums alle drei Stempel vorweisen kann, darf an der Verlosung des Hauptgewinns teilnehmen.