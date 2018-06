Beim Spendenlauf kommen 920 Euro zusammen

Spenden für ein afrikanisches Kinderheim zu sammeln – dieses Ziel hat die 19-jährige Sarah Hanßler am vergangenen Sonntag mit Hilfe eines Spendenlaufs an der Donau in Sigmaringen umgesetzt. Von 10 bis 15 Uhr konnten die Läufer, beginnend in der Nähe des Bootshauses in Sigmaringen, eine zirka 700 Meter lange Runde laufen. Zuvor mussten sich die Läufer allerdings einen Spender suchen oder die Kosten selbst in die Hand nehmen und einen Betrag pro gelaufene Runde festsetzen. Der vorher angepeilte Betrag von 2700 Euro konnte mit dem Lauf nicht erreicht werden. Es kamen 920 Euro bei einer Anzahl von rund 50 Läufern zusammen. Auch von Spaziergängern gab es Spenden, sodass die Organisatoren insgesamt zufrieden sind.

Das gesammelte Geld soll dann einem Kinderheim in Südafrika zugute kommen, in dem die 19-Jährige ab August für ein ganzes Jahr ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchte. Die Organisation wünsche sich das Geld, um mit den Kindern Ausflüge machen zu können oder um neue Spielsachen zu kaufen. „Mit dem Spendenlauf ist es garantiert, dass das Geld auch direkt an die Kleinen kommt“, sagt Hanßler. „Wir hatten schon echt einige Läufer, aber auch Spaziergänger, die nicht mitlaufen wollten oder konnten, aber trotzdem einen Geldbetrag gespendet haben.“

Auf die Idee kam die 19-Jährige, weil sie nicht einfach so zu Spenden aufrufen wollte, sondern dies mit einem sportlichen Engagement verbinden wollte. „Es war schon organisatorische Arbeit, das Event anzumelden und dann auch Spender zu suchen, die das Ganze unterstützen, aber sowas macht mir auch echt Spaß“, sagte sie.

Gelaufen wurde schließlich an der Promenade vom Bootshaus entlang, über die Fußgängerbrücke und auf der gegenüberliegenden Seite der Donau wieder zurück zur nächsten Brücke beim Aldi bis zum Start.

Jeder Läufer, der eine Runde absolviert hatte, wurde beim Ziellauf jubelnd empfangen und der Spaß der Läufer, unter denen sogar Kinder waren, stand bei diesem Event eindeutig im Vordergrund.

Die Läuferinnen Vivienne und Dominique Wagner kamen zum Event, um Sarah Hanßler beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. „Heute ist der Lauf ein Ausflug für die ganze Familie“, sagen die beiden lachend.