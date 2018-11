Beim Planspiel Börse ist Halbzeit

Die rund 420 teilnehmenden Schüler haben die Halbzeit des jährlich stattfindenden Planspiel Börse der Landesbank Kreissparkasse erreicht. Henry Sauer, Auszubildender bei der Landesbank Kreissparkasse und Leiter des Planspiel Börse, berichtet über einen kuriosen Start des Wettbewerbs in diesem Jahr.

„Schülergruppen, die nicht sofort zu Spielbeginn in den Börsenhandel eingestiegen sind, waren tatsächlich am erfolgreichsten. Durch die Abwärtsbewegung an der Börse erzielten die aktiven Teams mit ihren Wertpapierkäufen zu Spielbeginn durchweg Verluste“, so Sauer.

Doch die Schüler lernten schnell die Regeln am Aktienmarkt. Und so kann die Gruppe „6 kleine Investmentmeister“ der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen für ihr Wertpapierdepot nach nur sechs Wochen einen stolzen Zuwachs von 3,6 Prozent vermelden. Das ist sehr beachtlich, zumal der Deutsche Aktienindex (DAX) im gleichen Zeitraum einen Verlust um sechs Prozent verzeichnet hat. Die Schülergruppe setzte in ihrem Depot auf Aktien von Unternehmen, die in den Branchen Chemie, Rohstoffgewinnung und Streaming-Dienstleistung arbeiten. Und die Gruppe „Simply the best 2018“ der Helene-Weber-Schule in Bad Saulgau schaffte bei der derzeitigen Börsenflaute zur Halbzeit das beste Wochenergebnis.

Kursrückgänge bei Aktien sind schuld an Verlusten

Giacomo Burgio, Leiter der Vermögensberatung der Landesbank Kreissparkasse in Bad Saulgau, nennt die aus seiner Sicht wesentlichen Gründe für die Kursrückgänge diesen Herbst: „Im DAX spiegeln sich die unsicheren Perspektiven rund um den Brexit, den amerikanisch-chinesischen Handelsstreit und der unsichere Konjunkturausblick wider. Diese Faktoren führten zu Kursrückgängen bei europäischen Aktien und Unternehmensanleihen. Und eine schnelle Beruhigung des Marktes ist noch nicht erkennbar.“ Erfolgreich beim Planspiel Börse sind erfahrungsgemäß besonders die Jugendlichen, die sich mit den aktuellen Nachrichten aus Wirtschaft und Politik auseinandersetzen. Deshalb motivieren die betreuenden Lehrer ihre teilnehmenden Schülergruppen, täglich einen Blick in die Tageszeitung oder einen Nachrichtenkanal zu werfen. Denn noch ist nichts entschieden. Bis zum 12. Dezember geht die diesjährige Spielrunde. Dann wird sich entscheiden, wer sein Depot am erfolgreichsten verwaltet hat.

Sauer ergänzt: „Wir sind gespannt, wer sich in diesem Börsenumfeld durchsetzen kann. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das Abschlussevent mit allen teilnehmenden Spielgruppen im Kino in Bad Saulgau!“