Beim Osterlager sind noch Plätze frei

Vom 29. März bis 2. April (Gründonnerstag bis Ostermontag) veranstaltet der Ski-Club Sigmaringen zum Saisonabschluss das Osterlager in Au im Bregenzerwald. Der Verein will mit Groß und Klein die letzten Skitage in den Skigebieten im Bregenzerwald genießen. Die Hütte liegt in Au, direkt neben dem Übungslift sehr zentral, so können die Skigebiete Mellau/Damüls, Diedamskopf oder Warth/Schröcken in kurzer Zeit erreicht werden. Infos und Anmeldung bei Rudi Höll, Telefon 07576/96 22 01, oder direkt per Mail Anmeldungosterlager@skiclub-sigmaringen.de.