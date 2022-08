Beim Klauen von Lebensmitteln erwischt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 25-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Montag gegen 15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße In den Burgwiesen verschiedene Lebensmittel entwenden wollte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Lebensmittel in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und war beim Verlassen des Geschäfts von einem Ladendetektiv gestellt worden. Beim Durchsuchen des Mannes stellte der Ladendetektiv auch ein mitgeführtes Taschenmesser in der Hosentasche des 25-Jährigen fest. Die darauf alarmierten Beamten einer Polizeistreife stellten das Messer sicher. Bei der weiteren Durchsuchung des Rucksacks fanden die Polizisten weiteres Diebesgut, das der Mann vermutlich kurz zuvor entwendet hatte. Dass der 25-Jährige das Messer während des Ladendiebstahls griffbereit in seiner Hosentasche mit sich führte, dürfte sich strafverschärfend auswirken. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.