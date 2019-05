Beim Frühjahrsputz packen viele mit an

Die Angebote der Abteilung Breitensport des Turn- und Sportvereins werden weiterhin gut angenommen. Dies haben die Teilnehmer an der gut besuchten Hauptversammlung dem Bericht von Schriftführerin Karin Mühlhans entnehmen können.

Seit zehn Jahren bietet die Abteilung unter Leitung von Beate Müller-Geuder mittlerweile Pilates an, ein Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Bis zu zwölf Frauen besuchen drei Kurse im Jahr. Ungebrochen ist auch die Begeisterung bei Frauen jeglichen Alters, die dienstags auf lateinamerikanische Musik tanzen, wobei im Winterhalbjahr auch für einen Auftritt an der Fasnet geübt wird.

Hanteln, Bänder Bälle und andere Sportgeräte werden mittwochs eingesetzt, mit denen Irmgard Tibold mit einer gemischten Gruppe eine abwechslungsreiche Körperfitness betreibt. Mit Grillfesten im Sommer und Wanderungen im Winter – Spaß und Geselligkeit werden bei den Gutensteiner Breitensportlern immer gepflegt.

Immer freitags: Turnen für Kinder von drei bis sechs

Unter dem Motto „Bewegung macht Spaß“ bieten Katja Gruber und Stefanie Rieger freitags Turnen für Kinder von drei bis sechs Jahren an. Etwa zwölf Kinder nehmen immer am Aufwärmtraining teil und haben viel Spaß mit dem „Sportinator“. Mit viel Freude werden Spiele gespielt, Gleichgewicht, Koordination und Körperwahrnehmung am Turngerät trainiert, berichtete Jugendleiterin Katja Gruber in der Hauptversammlung. Den mehrfachen Einsatz der von der Stadtverwaltung angeschafften mobilen Musikanlage erwähnte Vorsitzende Brigitte Ruhnau. Den Kassenbericht trug Tina Cipolla vor. Der Vorsitzenden war es ein Anliegen, den Übungsleiterinnen von Herzen zu danken, ohne die kein verlässliches Angebot für die Sporttreibenden möglich wäre. Sie zeigte sich auch zufrieden mit dem Frühjahrsputz der Geräte und Matten, bei dem ausreichend Helfer gemeinsam Hand anlegten.

Ortsvorsteher Peter Herr dankte der Abteilung für das Angebot an sportlicher Betätigung für alle Altersklassen. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Liesel Ruhnau, Ruth Hegele und Martina Hirth mit Urkunde und Schweißband geehrt. Bei den Wahlen wurden Josef Seifried als stellvertretender Abteilungsleiter und Karin Mühlhans als Schriftführerin bestätigt. Die Kasse prüfen weiterhin Nora Blender und Thea Kerzenmacher.