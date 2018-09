Beim dritten Mädelstag gibt es alles, was so manches Frauenherz begehrt

Mode, Schmuck, Pflegeprodukte, Kosmetik, Fitness, Gesundheit, Lifestyle, Hochzeit und vieles mehr – beim dritten Mädelstag im und um den Sigmaringer Hofgarten am Samstag, 29. September, von 10 bis 16 Uhr, veranstaltet von der „Schwäbischen Zeitung“ und vom „Südfinder“, gibt’s wirklich alles, was das Frauenherz begehrt. Sogar ein paar Männer werden sich dorthin verirren. Die dürften an diesem Tag aber eine untergeordnete Rolle spielen.

Mehr als 30 regionale Firmen präsentieren sich auf der Messe für Mädels mit Handwerk, Dienstleistungen und Themen, die Frauen aller Alterslagen interessieren dürften. „Da gibt’s wirklich alles, was das Herz begehrt“, sagen Anja Gauggel, Elisa Jochum und Katharina Oehler von der „Schwäbischen Zeitung“, die den Mädelstag organisieren. Das Spektrum der Firmen, die sich an diesem Tag präsentieren, ist so breit wie das Angebot. Da gibt es Internetshops, die sich mal persönlich vorstellen wollen und Direktvertriebe wie „Vorwerk“, die ebenfalls keinen Laden haben aber auch Firmen, die mit Geschäften ansässig sind. Der kleine Hunger zwischendurch kann beispielsweise mit einem „Lady Barbecue“, das viel Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte enthält, bekämpft werden – für den süßen Zahn gibt es Eis.

Neben Bummeln, Shoppen und Genießen kann frau sich auch beraten lassen und Kontakte knüpfen. Die ersten 50 Besucherinnen bekommen ein Glas Sekt umsonst. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.