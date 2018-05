Beim Ball der Eulen erhalten die Kinder Wurst und Wecken

Kurz und heftig wird die Fasnet 2018, denn das Programm ist dicht gedrängt. In unserer Übersicht listen wir die wichtigsten Termin auf – aus den Ortsteilen und aus Sigmaringen.

Jongner Zigeiner:

Der Bürgerball Jungnau findet bereits am Samstag, 3.2., in der Schlossgartenhalle statt (Beginn: 19.29 Uhr). Es wird ein buntes Programm mit Vorträgen rund ums Dorfgeschehen sowie verschiedenen Tänzen und Sketchen geboten. Altbekannte und neue Akteure werden dazu ihr Bestes geben. Das Programm wird erstmals musikalisch durch den Alleinunterhalter Manfred Kraus begleitet. Zu Essen gibt es Wurstsalat und Kassler mit Kartoffelsalat oder Brot. Am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, wird um 11.11 Uhr der Narrenbaum aufgestellt. Der Elferrat spendet dem Narrensamen Wurst und Wecken und bewirtet im Festzelt mit Jungnauer Zigeinersuppe. Kinderfasnet ist am Rosenmontag ab 14 Uhr in der Schlossgartenhalle. Die Jungnauer Fasnet endet mit dem Bräuteln am Fasnetsdienstag um 14 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus.

Balkenstrecker Laiz:

Schülerbefreiung mit Auswerfen bei den Laizer Geschäften ist am Auseliga Donnerstag ab 9.30 Uhr. Die Narrenbaumüberführung von der Festhalle zum Rathaus erfolgt um 13.30 Uhr, danach Stellen vor dem Rathaus. Der Hemedglonkerumzug beginnt um 19 Uhr am Backhaus. Den Bürgerball feiern die Balkenstrecker am Fasnetssamstag ab 19.30 Uhr in der Festhalle. Am Tag drauf steigt der Kinderball ebenfalls in der Festhalle (15 Uhr). Haupttag der Loizer Fasnet ist der Fasnetsmontag, 12. Februar. Das Bräuteln beginnt um 10 Uhr vor dem Rathaus, der Umzug schlängelt sich nachmittags ab 14 Uhr durch Laiz.

Felsenpicker Gutenstein:

Die Gutensteiner Fasnet beginnt am Schmotzigen Donnerstag. Den ganzen Tag über gibt es im Dorf ein Narrentreiben. Umzug mit Narrenbaumstellen am Bürgerhaus ist um 14 Uhr. Der Bürgerball am Samstag, 10. Februar, steht unter dem Motto „Feier bis der Arzt kommt“. Beginn: 20 Uhr. Der Tennisverein fährt sowohl am Schmotzigen als auch am Rosenmontag mit seinem Wurstwagen durchs Dorf.

Fasnet im Schmeiental:

Die Fasnet im Schmeiental beginnt mit der Kinderfasnet am Schmotzigen Donnerstag. Ab 14 Uhr gibt es in der Schmeientalhalle eine Bewirtung, der Kinderumzug durchs Dorf beginnt um 14.30 Uhr, anschließend gibt es in der Schmeientalhalle ein Programm für Groß und Klein. Der Narrenbaum wird um 17 Uhr durch die Feuerwehr gestellt. Der Schmeier Bürgerball steigt am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr. Einen Fasnetsumzug durch Oberschmeien gibt es am Sonntag ab 13.33 Uhr.

Semerenger Riedhexen:

Die Riedhexen stellen am Samstag beim E-Center am Schönenberg einen Narrenbaum auf, begleitet werden sie musikalisch vom Spielmannszug der Feuerwehr. Am Fasnetsdienstag gegen 19 Uhr verbrennen die Riedhexen auf dem Marktplatz die Fasnet. Auch hier werden sie vom Spielmannszug begleitet.

Spielmannszug:

An der Hauptfasnet beteiligten sich die Spieler am Auseliga Donnerstag ab 6 Uhr mit dem Wecken im Stadtkern von Sigmaringen. Das „Frühstücksbuffet“ gerichtet von den Schbillumbaschleckern ist die Stärkung für den Morgen. Nach der Liveübertragung der Musik aus dem Foyer des Krankenhauses in die Zimmer der Kranken wird die Fidelisschule besucht. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Kindergartenbefreiung im Kindergarten Josefsberg, Teilnahme am Kinderumzug durch die Stadt, Caritasfasnet, Spielen in den Gaststätten der Stadt, Kinderbräuteln im Haus Nazareth, Besuch der Fidelisanlage und wieder zurück in die Kernstadt.

Brunnenbergfasnet:

Steigt bereits am Samstag um 20 Uhr im Gasthaus Zoller-Hof. Der Chor unter der Leitung von Fritz Kottmann nimmt das Stadtgeschehen singend aufs Korn. Auf dem Brunnenberg ist die Promidichte traditionell besonders hoch. Die Karten sind immer früh vergriffen. Kurzentschlossene dürften jedoch kaum die Chance haben, eine der begehrten Karten zu bekommen. Es sei denn, es kennt jemand ein Chormitglied. Die Eintrittskarten wurden ausschließlich über Chormitglieder abgegeben.

Hanfertäler Eulen:

Der Kinderball der Hanfertäler Eulen geht am Auseliga Donnerstag ab 14 Uhr im Gemeindehaus St. Fidelis über die Bühne. Im Eintrittspreis in Höhe von zwei Euro sind Wurst und Wecken für die Kinder und jede Menge Spaß enthalten.