Rund 3000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße In der Au. Eine 77-Jährige touchierte mit ihrem Daimler beim Ausparken einen hinter ihr geparkten Citroën und verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme, heißt es im Polizeibericht.