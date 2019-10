Leichte Verletzungen hat eine 39-jährige Opel-Lenkerin am Donnerstag gegen 7 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Mühlbergstraße/Leopoldstraße erlitten. Eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Leopoldstraße in Richtung B 32 und wollte nach links auf die B 32 in Richtung Mühlbergtunnel abbiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende und bevorrechtigte Opel-Fahrerin, welcher ihrerseits von der B 32 nach links in die Leopoldstraße einbiegen wollte. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt rund 5000 Euro, teilt die Polizei mit