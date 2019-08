Bei Sommerhitze im Schneepflug

Von Wolfgang Steinhübel

Nimota Ashimi lebt ihren Traum in Ravensburg. Aufgewachsen in Agbara, einer Kleinstadt im Süden Nigerias, erkannte sie früh, dass nur Bildung ihr ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben verschaffen würde. Sie sah viel Armut - Nigeria ist eines der ärmsten Länder der Welt – und sie sah, wie viele Familien ihre Töchter aus der Schule nahmen, weil sie das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten. Damit hatten diese Kinder keine Zukunft mehr. Ashimi wuchs in einer bürgerlichen Familie auf.