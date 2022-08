Bei Gutensteiner Dorfputzete weniger Müll als sonst

Wie in der Kernstadt und in den Ortsteilen so haben auch die Gutensteinerinnen und Gutensteiner Unrat und Müll auf ihrer Gemarkung gesammelt. Mit blauen Säcken und Handschuhen ausgestattet, streiften Mitglieder der Kinder- und der Jugendfeuerwehr, der Landjugend und anderer Vereine wie auch Privatpersonen durch die Fluren, Wege und Straßen, um achtlos weggeworfene Gegenstände zusammenzutragen. Übereinstimmend waren die Beteiligten der Meinung, dass das Müllaufkommen in diesem Jahr geringer sei als in den vergangenen Jahren. Zur Belohnung konnten sich die Helferinnen zum Schluss mit Wurstgulasch und Braten stärken, gespendet von der Stadt Sigmaringen, zubereitet von Ortsvorsteher Günter Gregori. Den Kartoffelsalat steuerten Nora Blender und Helmi Gregori. bei. Foto: Helmut Stroppel