Bei den Tageseltern ist vieles in Bewegung

Der Bedarf an Tageseltern im Landkreis Sigmaringen wächst stetig. Seit wenigen Tagen verstärken acht Frauen den vorhandenen Pool an Fachkräften in der Kinderbetreuung. Es sind dies Victoria Voth, Krauchenwies, Marion Rapp, Inzigkofen, Melanie Wolf, Sauldorf, Renate Baumgartner, Bad Saulgau-Braunenweiler, Rosa Maria Daikeler, Pfullendorf, Guiseppina Nobile, Mengen, Michaela Bülte, Schwenningen und Jessica Kapp, Sigmaringen. Zur Freude der Absolventinnen des Qualifizierungskurses sollen die Honorarsätze im kommenden Jahr aller Voraussicht nach steigen.

Aktuell gilt ein Stundensatz von 5,50 Euro für Tagespflegekinder, die von der Koordinierungsstelle für Tageseltern am Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen (FBZ) vermittelt werden. In Kooperation mit dem Landkreis Sigmaringen bietet diese regelmäßig Qualifizierungskurse an. Hubert Schatz, Leiter des Fachbereichs Jugend am Landratsamt, geht davon aus, dass sich im kommenden Jahr bei der Vergütung „etwas tun wird“. „Aktuell wird in mehreren Gremien darüber beraten“, sagte Schatz bei der Verleihung der Qualifizierungs-Zertifikate vor wenigen Tagen im Besprechungsraum „Kapelle“. In einem rund zwölfmonatigen Kurs in Teilzeitform haben sich die Teilnehmerinnen für eine kompetente Kindertagespflege „nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts“ qualifiziert.

Die Absolventinnen – grundsätzlich steht der Kurs auch Männern offen – nutzen aber auch die Möglichkeit, ihren Betreuungsdienst auf dem freien Markt anzubieten. Das heißt: Jede Familie, die eine besonders flexible und familiennahe Kinderbetreuung haben möchte oder schlicht darauf angewiesen ist, kann dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die Preisgestaltung ist dann Verhandlungssache. 133 qualifizierte Tagesmütter gibt es aktuell im Kreis. Aktiv sind allerdings nur 76. Das dürfte, so Ingrid Höfer von der Fachstelle Kindertagespflege am Landratsamt, nicht zuletzt auch am geringen Stundenhonorar liegen. Deswegen hofft auch sie, dass es hier im kommenden Jahr Veränderungen geben wird.

Bettina Müller-Krimm von der Koordinierungsstelle für Tageseltern am FBZ Sigmaringen thematisierte bei der kleinen Feierstunde unter anderem die hohen Anforderungen, die an Tagesmütter gestellt werden. Auch mit Blick auf die Bereiche Inklusion und Interkulturalität. Aber auch in punkto Arbeitszeit. Wenn Eltern einer Schichtarbeit nachgehen, schlafen die zu betreuenden Kinder auch mal bei der Tagesmutter. Müller-Krimm wies daraufhin, dass nicht nur in punkto Bezahlung, sondern auch beim Thema Qualität und Professionalisierung vieles in Bewegung sei. „Der Landkreis ist auf jeden Fall mit dabei, wenn es danach an die Umsetzung geht“, so Müller-Krimm.

Doch bei der Betreuung von Kindern geht es nicht nur um Qualifizierung und Professionalisierung. „Die Liebe zu den Kindern ist das wichtigste“, sagte die Absolventin Rosa Maria Daikeler, „wir können noch so viel reden, aber die Kinder schauen auf das, was wir machen“. Mit „Herz und Geradlinigkeit“ für die Kinder da zu sein, darum gehe es jeden Tag aufs Neue.