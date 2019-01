Bei den „Stadtpark-Stories“ wird gesungen

Die Kleinkunstbühne K3 aus Winterlingen wird ihr Stück bei einem ersten Gastspiel diesen Samstag, dem 2. Februar, um 20 Uhr, im Alten Schlachthof aufführen. Evelin Nolle-Rieder hat die „Stadtpark-Stories“ entwickelt und mit Laiendarstellern und Sängern von Sieben bis Mitte Sechzig realisiert. Pianist und Chorleiter Anton Roggenstein sorgte für den richtigen Ton. Die Regisseurin und Schauspielerin stellte das ungewöhnliche Musik-Theater zusammen mit drei Akteuren während eines Besuchs des Spielorts vor.

Das zweigeteilte Stück beginnt im Frühjahr und endet im Herbst. 17 Personen treffen sich in einem Park oder besser: Sie finden sich dort ein. Alle Schauspieler sind gleichzeitig Sänger, denn bei dieser Aufführung wird nicht gesprochen sondern gesungen. „Ich bin keine Maschine“ kommt zu Wort, „Ein Haus am See“ oder auch „Wenn ich einmal reich wär‘“. Volkslieder, wie „Kein schöner Land“, passen ebenfalls ins Geschehen. Selbst ein Song aus dem aktuellen Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ ist mit dabei, denn einer der Sänger singt ebenfalls mit. Die meisten Spieler kommen allerdings aus Stetten am kalten Mark, Winterlingen, Straßberg oder Veringenstadt. Aber die Stadtpark-Geschichten seien keine Aneinanderreihung von Liedern, „vielmehr werden die Texte der Songs und das Spiel zur richtigen Handlung“, so Nolle-Rieder: „Es ist einerseits eine nachdenkliche Geschichte, die berührt, aber es gibt auch humorvolle Szenen.“

Ihre Tochter Anna Nolle, die ebenfalls mitsingt, ergänzt: „Es ist ein richtiges Stück für die Seele.“ Susanne Christhmann, die im Stück eine Obdachlose spielt, ist seit der Premiere im November 2017 mit dabei und weiß, warum sich das Mitmachen lohnt: „Es macht einfach Spaß, weil singen glücklich macht.“ Es habe wohl auch etwas mit dem Ensemble zu tun, denn inzwischen hätten sich das Geschehen und die Sänger zu einem „runden Ganzen“ weiterentwickelt.

Es ist das zweite Stück von Nolle-Rieder, das mit Liedern und Theaterspiel Erfolg hat: „Ich hatte Lust, nochmal so ein Stück zu machen.“ 2017 bekam sie eine Förderung für Amateurtheater und investierte das Geld gleich wieder: „Die Gesellschaft hat sich verändert, jede Figur ist in meinem Stück auf ihre Art auf der Suche.“ Für den musikalischen Part konnte sie Anton Roggenstein gewinnen, der in Stetten Chorleiter ist und für erste Mitspieler sorgte.

Die Begegnungen im öffentlichen Park bringen ganz unterschiedliche Menschen auf die Bühne. Während es in Goethes Faust heißt „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“, fragen sich die Menschen bei Nolle-Rieder: Wo bin ich Mensch, wo gehöre ich hin? Nach der Pause geht es im Stück direkt vom Frühling in den Herbst: Es wird in der Zwischenzeit etwas passiert sein, das Publikum erfährt Neues über die Figuren und im besten Fall auch einiges über sich selbst. Die Rückmeldungen seien erstaunlich, so Nolle-Rieder: „Manche sagen mir, man müsste das Stück zweimal sehen, soviel Neues wäre bei jedem Sehen zu entdecken.“ Der Spielort sei gut, jetzt hoffe man auf möglichst viele Besucher.

Barbara Renner von den Ateliers im Alten Schlachthof freut sich auf die Aufführung und vor allem darauf, dass live gesungen wird: „Das Singen für ein Publikum rückt heutzutage immer mehr in den Fokus und macht etwas mit den Menschen.“