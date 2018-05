Über die Fasnet ist immer mindestens eine Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle geöffnet. Am Donnerstag, 8. Februar, können Zulassungsvorgänge in Bad Saulgau erledigt werden, am Dienstag, 13. Februar, ist die Zulassungsstelle in Pfullendorf geöffnet, teilt das Landratsamt mit.

Am „Schmotzigen Donnerstag“, 8. Februar, bleiben die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle in Sigmaringen sowie die Zulassungsstelle in Pfullendorf geschlossen. An diesem Tag hat die Zulassungsstelle in Bad Saulgau von 7.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Am Rosenmontag, 12. Februar, ist die Kfz-Zulassungsstelle in Pfullendorf von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Zulassungsstellen in Sigmaringen und Bad Saulgau sowie die Führerscheinstelle in Sigmaringen haben vormittags von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Am „Fasnetsdienstag“, 13. Februar, bleiben die Kfz-Zulassungsstelle in Sigmaringen und Bad Saulgau sowie die Führerscheinstelle in Sigmaringen geschlossen. Die Zulassungsstelle in Pfullendorf hat an diesem Tag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Am „Schmotzigen Donnerstag“ und am „Fasnetsdienstag“ bleibt das Landratsamt Sigmaringen geschlossen. Am Rosenmontag, 12. Februar, ist das Haus wie gewohnt geöffnet. Das Jobcenter bleibt am „Schmotzigen Donnerstag“ geschlossen.