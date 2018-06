Begeisterung ohne Ende – nicht nur bei den Kindern

Parallel zum Streetlife-Festival gab es am Sonntag dank des Sigmaringer Stadtmanagements ein weiteres kulturelles Highlight: Die mittlerweile dritte Auflage von „Baden-Württemberg spielt“ verwandelte die Innenstadt und die Stadthalle in ein riesiges Spieleparadies.

In Sigmaringen war am vergangenen Wochenende gleich doppelt was geboten: Sowohl das Streetlife-Festival als auch "Baden-Württemberg spielt" lockten zahlreiche Besucher an. Einige Impressionen haben wir in diesem Video zusammengefasst.

Nicht nur zur Begeisterung der Kinder, auch die Eltern hatten sichtlich Spaß. Und das Wetter spielte ebenfalls gut mit. „Wegen der Vorhersage haben wir uns jedoch entschieden, die regenanfälligen Spiele vorsorglich im Rathaus aufzubauen“, sagte Thomas Greiner, Urvater von „Baden-Württemberg spielt“ und Geschäftsführer der Eventagentur 101 Entertainment. „Als wir 2005 diese Veranstaltung aus der Taufe gehoben haben, dachte ich nicht, dass es irgendwann solche Dimensionen annehmen wird. Früher reisten wir mit zwei Lastwagen an, mittlerweile sind es fünf.“ Und Legosteine und Playmobilfiguren sind bekanntlich nicht sonderlich groß.

Im Sitzungssaal wird geturnt

Und so gab es dann auch eine geballte Ladung an allem, was die Kinderherzen höher schlagen und die Fantasie und Kreativität der Kinder angenehm ausufern lässt. Rund ums Rathaus konnte man sich mit Dartspielen, Tretautos, Federball, Tennis, Springseil und diversen sportlich-spielerischen Aktivitäten vergnügen. „Einfach toll, endlich ist mal wieder was los“, strahlte Familie Mimmo aus Laiz, die sich beim Badminton versuchte. Im Sitzungssaal turnte Sandra Rampsberger mit ihrem Sohn Mark mit eigenartigen Bewegungen vor der Xbox, während sich Leon mit der Spielkonsole ein Autorennen lieferte. Im Rathausflur saß Familie Schmid aus Biberach beim Brettspiel „Dimension“ und hatte sichtlich Spaß. Der Besuch der Stadthalle stand als nächstes an, die neunjährige Carina freute sich besonders auf Fisher-Technik, während ihre größere Schwester unbedingt zum Stand der Landeszentrale für politische Bildung wollte. „Das hatten wir im Unterricht, das fand ich echt interessant“, so Patricia.

Die angenehm temperierte Stadthalle war bereits vormittags zur Eröffnung gut gefüllt. Auf der Suche nach einem Wickelraum zeigte sich Giuliana Ostermann nicht überrascht, dass schon am Morgen so viel los war. „Vorletztes Jahr waren wir ganz begeistert, aber es war sehr voll, daher wollten wir dieses Mal etwas eher herkommen.“ Und ihre Taktik sollte aufgehen. Zwischen Playmobil, Schleich, Lego, Tischkickern, Puppenstuben, Puzzlen, Spielküchen und Carrera-Bahnen gab es bald kaum noch ein Durchkommen. Vor der Halle stapelten sich förmlich die Kinderwagen. „Mittlerweile drücken sich die Mengen durch die Halle, wir schätzen heute fast an die 10 000 Besucher“ strahlte Ideengeber Thomas Greiner am Nachmittag. „Es ist der Wahnsinn, die 100 Helfer und die Stadt als Veranstalter haben eine super Arbeit geleistet.“