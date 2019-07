Begeisterndes Sommerfest zum Hundertjährigen

Die Gruppen Kollektiv.26 aus Ulm, Rosa aus Reutlingen, die Ernst-Bloch-Universität aus Tübingen und ALARM Rems-Murr haben sich bei einer Kundgebung in Laichingen am Samstagnachmittag gegen das Rock-dein-Leben-Festival in Laichingen ausgesprochen.

Das Motto: Rechts rockt nicht. Die Kundgebungs-Teilnehmer informierten im Zentrum über beim Festival auftretende Musikgruppen, wiesen dabei auf die von ihnen analysierten und ausgemachten „antisemitischen Anspielungen in Liedern“ hin.