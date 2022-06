Beförderung zum Oberstudienrat an der Ludwig-Erhard-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Torsten Deuter ist seit 2003 im Schuldienst und unterrichtet seit 2013 die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Ethik an der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen. Zuvor unterrichtete er an der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen.

Neben seiner Unterrichtstätigkeit war er über zehn Jahre lang Vorsitzender der Fachschaft BWL/VWL, gründete eine Übungsfirma und blieb so in engem Kontakt mit den Großhandelsbetrieben, wobei er auch einige Auszubildende dorthin vermittelte. Als Hochleistungssportler organisierte er mehrere Spendenläufe und machte außerunterrichtlich in Zusammenarbeit mit dem ALZ Sigmaringen zahlreiche Schüler*innen für das Sportabitur fit, die dann auch erfolgreich an den Kreismeisterschaften beteiligt waren. Weitere Tätigkeiten umfassten die Organisation von Theateraufführungen, das Mentorenamt für Referendare und die Ausübung des Amtes des Sicherheitsbeauftragten.

Schulleiter Frank Steinhart übergab Torsten Deuter die Ernennungsurkunde und gratulierte zusammen mit dem Kollegium zur Beförderung.