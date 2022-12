Bedürftige erhalten wieder eine Weihnachtstüte

Von finanziellen Engpässen betroffene Menschen, die mit jedem Cent rechnen müssen, werden seit 2015 von der Bürgerstiftung Sigmaringen unterstützt. Sie stattet die Tafel des DRK Sigmaringen auch dieses Jahr mit den nötigen finanziellen Mitteln aus, um zumindest die Grundversorgung der Bedürftigen in Sigmaringen sicherzustellen. Zu Weihnachten wurden deshalb von etwa 20 Mitarbeitern der Tafel 400 Weihnachtspakete für die Kundschaft der Tafel gepackt.

Bei dieser Aktion, die laut Pressemitteilung von der Bürgerstiftung komplett finanziert wird, werden Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Nudeln, Weihnachtsgebäck und Schokoladen-Nikoläuse an die Kunden verteilt. Auch der klassische Weihnachtsbraten ist in der Geschenktüte enthalten. Kinder und Jugendliche erhalten separat eine Tüte mit Süßigkeiten und einem kleinen Geschenk, außerdem eine Freikarte für die Sigmaringer Eisbahn „SIG on Ice“. Beim Einkauf der Lebensmittel achteten die Verantwortlichen des Tafelladens darauf, dass die darin enthaltenen Lebensmittel allesamt aus der Region stammen und auch bei heimischen Geschäften bezogen werden.

Die Bürgerstiftung soll gemäß ihrer Satzung neben sozialen Projekten insbesondere Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützen, die in eine finanzielle Notsituation geraten sind und Unterstützung benötigen. „Durch die Kooperation der beiden Institutionen können zumindest in Sigmaringen die enormen Herausforderungen durch die drastischen Preisanstiege ein klein wenig abgemildert werden“, betont Roger Orlik, der Vorsitzende der Bürgerstiftung.

Er dankt den Mitarbeitern des Tafelladens, allen voran dem Verantwortlichen Uwe Müller und seiner Frau Bernadette, für ihr außerordentliches Engagement für die Weihnachtsaktion: „Es ist grandios, was dabei von den Haupt- und Ehrenamtlichen zusätzlich zum Alltagsgeschäft geleistet wird. Durch die bewährte Zusammenarbeit können wir die Kunden der Tafel auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützen.“