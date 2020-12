Bedürftige erhalten Weihnachtsgeschenktüten

Weihnachten ist häufig ein Fest luxuriöser Geschenke. Doch es gibt immer mehr Menschen, die froh sind, wenn sie Dinge des täglichen Bedarfs geschenkt bekommen, weil das Geld bei ihnen vorne und hinten nicht reicht. In Sigmaringen werden sie deshalb – wie alljährlich seit 2015 – auch in diesem Jahr wieder von der Bürgerstiftung Sigmaringen unterstützt. Das teilt die Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung mit.

Bereits zum sechsten Mal finanziert die Bürgerstiftung die jährliche Weihnachtsaktion im Tafelladen, bei der Lebensmittel wie etwa Kaffee, Tee, Nudeln, Weihnachtsgebäck und ein Schoko-Nikolaus an die Kunden verteilt werden. Auch der klassische Weihnachtsbraten darf nicht fehlen. Rund zwei Wochen waren die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel neben ihrer alltäglichen Arbeit damit beschäftigt, die Taschen mit Lebensmitteln, die aus der Region bezogen wurden, zu füllen.

Ungefähr 500 gepackte weihnachtliche Geschenktüten stehen seit 1. und bis zum 15. Dezember für die Kunden des Tafelladens des DRK Sigmaringen bereit. Kinder und Jugendliche erhalten separat eine Tüte mit Süßigkeiten und einem kleinen Geschenk. Zusätzlich erhalten die Kunden des Tafelladens in diesem Jahr Einkaufsgutscheine aus der Kampagne der Wirtschaftsförderung und der Stadt Sigmaringen. Die Bürgerstiftung hatte diese vorab für die Weihnachtsaktion erworben. Nun können die Beschenkten selbst entscheiden, ob sie die Gutscheine im Tafelladen oder in den Sigmaringer Geschäften einlösen möchten.

Beim Pressetermin dankte Andrea Huthmacher, Vorsitzende der Bürgerstiftung, gemeinsam mit Schriftführer Roger Orlik den Mitarbeitern des Tafelladens, allen voran dem Verantwortlichen Uwe Müller und seiner Frau Bernadette für deren außerordentliches Engagement: „Was für die Weihnachtsaktion zusätzlich zum Alltagsgeschäft von den Haupt- und Ehrenamtlichen geleistet wird, ist bemerkenswert. Durch die bewährte Zusammenarbeit können wir die Kunden der Tafel in Zeiten von Corona zusätzlich unterstützen.“

Bereits im Frühjahr, als die Tafel wegen Hamsterkäufen in den Supermärkten kaum mehr Spenden erhielt, hatte die Bürgerstiftung Nahrungsmittel und Hygieneartikel für die Kunden der Tafel in erheblichem Umfang finanziert. Die Bürgerstiftung unterstützt neben sozialen Projekten insbesondere Mitbürger, die in eine akute wirtschaftliche Notlage geraten sind und kurzfristig Unterstützung benötigen. Die Geschenkaktion wurde mit Geldmitteln aus dem Vermächtnis der Stifterin Erni Faisst finanziert.