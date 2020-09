Bayerische Brotzeit mit Geschichten

Eine bayerische Brotzeit für das leibliche Wohl, so heißt es in einer Pressemitteilung, erwartet Interessierte mit Holzapfel und Rehling am Donnerstag, 24. September, um 19 Uhr im Schlachthof. Peter Holzapfel spielt unter anderem Posaune und Melodica, Erwin Rehling Schlagzeug, Marimba und Schellenbaum.

Die Geschichten, die sie an diesem Abend erzählen, sind laut Pressemitteilung inspiriert von Rehlings Kindheits- und Jugend-Erinnerungen, im Dialekt derb-fein gezeichnet, kurz und knapp, genau hingeschaut und bildstark. Es sind Momente voller Tragik und Humor. Erinnerte Begebenheiten ohne Wehmut, die ihre Kraft aus der Einfachheit von Sprache und Erlebnis schöpfen. Die Musik umspielt dabei das Ganze im unmittelbaren Bezug zum Erzählten, mal rockig, mal jazzig oder experimentell.

Ab 18 Uhr erwartet die Besucher vorab eine bayerische Brotzeit.