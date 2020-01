In Oberschmeien hat am Dienstagvormittag ein Bauwagen gebrannt. Die Ursache ist laut Polizei, dass ein Mann am Morgen in dem Bauwagen ein Feuer im Holzofen entfacht hatte. In dessen Nähe hängte der Mann an einem Holzgestell Arbeitsbekleidung zum Trocknen auf. In der Folge fingen Bekleidung und Holzgestellt Feuer und setzten den Bauwagen in Brand, der zerstört wurde. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.