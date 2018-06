Baustellenpause ist für die Apotheke „katastrophal“

Am Leopoldplatz stehen seit dem Jahreswechsel die Baumaschinen still. Die Bauarbeiter der Meßkircher Firma Schöppler werden nach einem dreiwöchigen Weihnachtsurlaub am kommenden Montag, 14. Januar, die Arbeiten fortsetzen.

Über den Stillstand ärgern sich die Inhaber der Apotheke am Leopoldplatz. Walter Hebel, der Ehemann der Apothekerin, erwartet von der Stadt, dass die milden Januartage genutzt werden, um die Bauarbeiten voranzutreiben. Wie an anderer Stelle in Sigmaringen übrigens auch: An den beiden größten Baustellen in der Stadt am Landratsamt und dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt gehen die Arbeiten unvermindert weiter.

Stadtbaumeister Thomas Exler lässt über die Pressestelle der Stadtverwaltung ausrichten: Mit der Firma Schöppler sei vereinbart worden, dass die Arbeiten nächste Woche fortgesetzt werden. Als die Kreuzung an der Antonstraße im vergangenen Herbst voll gesperrt werden musste, habe die Firma abends und samstags Überstunden geleistet, lobte Exler damals im Gespräch mit der SZ die Flexibilität des Meßkircher Unternehmens.

Ende März soll der Leopoldplatz fertig sein

Bauleiter Hans-Jürgen Schöppler sagt auf Nachfrage der SZ, dass die dreiwöchigen Weihnachtsferien mit der Stadtverwaltung abgestimmt gewesen seien. Da seine Firma dem Zeitplan nach eigenen Angaben drei Wochen voraus ist, rechnet Schöppler mit dem Abschluss der Arbeiten Ende März, wenn das Wetter halbwegs mitmacht.

„Für unsere Apotheke ist die Baustelle eine Katastrophe“, sagt Hebel. Seit dem Beginn sei der Umsatz um 30 Prozent eingebrochen. Die Existenz der Apotheke sei bedroht.

Das Problem: Ältere oder gehbehinderte Kunden können die Apotheke nur schwer betreten, da der Eingangsbereich einem Provisorium gleicht und weder geteert noch gepflastert ist. Da die in Richtung Vierjahreszeitenbrunnen führende Straße bereits gepflastert ist, hätte der Bürgersteig innerhalb weniger Tage auch fertiggestellt werden können, bedauert Hebel. Wohl wegen der Verkehrssicherheit stoppte die Stadt die Eröffnung der Zubringerstraße, die vor Weihnachten hätte erfolgen sollen. Schöppler sagt: Der Bürgersteig sei spätestens nach 14 Tagen fertiggestellt und dann könnte die komplette Straße in Betrieb gehen.

Pro Optik gleicht anfängliche Verluste aus

Im Geschäft von Pro Optik sieht Filialleiterin Yvonne Kroll die Beeinträchtigungen durch die Baustelle weniger dramatisch. Nach einem anfänglichen Minus hätten sich die Umsätze wieder normalisiert. Durch spezielle Angebote habe die Filiale um Kunden geworben. Allerdings beobachtet Kroll, dass weniger Kunden spontan kämen als früher.