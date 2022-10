Der Rotary Club Sigmaringen spendet 2000 Euro für die tiergestützte Therapie mit Bauernhoftieren auf dem Hof von Hubert und Andrea Göhring in Mengen-Rulfingen. Diese melden die Clubmitglieder in einer Pressemitteilung. Clubpräsident Markus Rövekamp und Gemeindienstbeauftragter Klaus Barking besuchten Andrea Göhring in Rulfingen. Sie hatten dabei Gelegenheit, sich auf dem Hof unmittelbar über die tiergestützte Arbeit zu informieren, die Frau Göhring bereits in einem Clubmeeting vorgestellt hatte. Neben den beiden Bereichen Biolandhof mit Hofladen sowie Land- und Waldbau ist die tiergestützte Arbeit der dritte Zweig des Familienbetriebs.

Die Programme unter dem Motto „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ mit Schweinen, Schafen, Ziegen und Kühen umfassen individuell abgestimmte pädagogische oder therapeutische Interventionen mit Unterstützung durch die Tiere. Die Therapie versteht sich laut Mitteilung dabei als ein ganzheitliches Entwicklungs- und Förderungsangebot. Es ist für unterschiedliche Personengruppen wertvoll. Dazu gehören insbesondere Kinder mit Mehrfachbehinderung, aber auch Senioren nach einem Schlaganfall oder mit Demenz.

Der entspannte Kontakt mit den Tieren ermöglicht es Kindern, ihre sozialen, kommunikativen und emotionalen Kompetenzen zu stärken. Kinder mit schwerem Handicap können dabei grundlegende intensive Lebenserfahrungen machen. Bei Senioren nutzt die tiergestützte Förderung deren Erfahrungswissen zum erinnernden und aufblühenden Blick in die eigene Kindheit.

Nach der vertiefenden Information vor Ort übergaben Markus Rövekamp und Klaus Barking den Scheck des RC Sigmaringen an Andrea Göhring, die mit ihrem herzlichen Dank zugleich ihre große Freude über die finanzielle Unterstützung verband. Die gemeinsame Vorfreude auf den geplanten Besuch des Clubs mit den Multiple Sklerose-Patienten des Ostracher Wohn- und Pflegeheims Hofgut Müller bei den Bauernhoftieren rundete den Besuch in Rulfingen ab, heißt es abschließend.