Abfall statt Wertstoff: Landwirte dürfen aus Gras von Privatleuten kein Biogas mehr machen

Landwirte, die eine Biogasanlage betreiben, dürfen offiziell kein Grüngut von Bürgerinnen und Bürgern annehmen, um es in der Anlage zu verbrennen. Im Kreis Sigmaringen gab es in jüngster Vergangenheit gleich mehrere Fälle, bei denen Landwirte Grünschnitt von Bürgern angenommen haben, es nun aber nicht mehr dürfen, weil die Bioabfallverordnung dagegen spricht.

Das war auch jüngst der Fall, bei dem sich Bürger aus dem Kreis per E-Mail bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet haben, um sich über diese Vorschrift zu beschweren. Doch was sind die Hintergründe zu diesem Thema?

Beteiligte bleiben anonym

Aus Angst vor drohenden Bußgeldern bleibt der Name des betroffenen Landwirts, der Gemeinde und weiterer beteiligter Personen anonym. Konkret hat sich ein Bürger vor allem deshalb beschwert, da es in der Gemeinde nur Grüngut-Container im Recyclinghof gibt, bei denen man Treppen steigen müsse.

Das sei aber vor allem für ältere Bürger ein großes Problem. „Bei dem Landwirt konnten wir hinfahren und hatten keine große Mühe beim Abladen“, sagt der Bürger. Er empfinde dieses Verbot als Schildbürgerstreich. „Warum genau soll mein Gras anders sein, als das, das auf der Wiese des Landwirts wächst?“, fragt er fassungslos.

Unterschied zwischen Rasen und landwirtschaftlichen Wiesenflächen

Adrian Schiefer, Leiter des Dezernats Bau und Umwelt im Landratsamt bestätigt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass zwischen Rasenschnitt und Gras von landwirtschaftlichen Wiesenflächen unterschieden wird. Rasenschnitt beispielsweise von privaten Gärten, öffentlichen Parkanlagen/Gärten oder Kinderspielplätzen gelte nach der Bioabfallverordnung (BioAbfV) als Grünabfall (oder auch Grüngut genannt). Weitere Grünabfälle seien beispielsweise Gehölzrodungsrückstände oder pflanzliche Abfälle aus der Gewässerunterhaltung.

Für Grünabfälle bestehen nach der Bioabfallverordnung Behandlungspflichten. Dies liegt unter anderem an Störstoffen, Unkraut oder Pflanzenkrankheiten, die im Rasenschnitt auftreten können, teilt Schiefer weiter mit.

„Das Gras der landwirtschaftlichen Wiesen hingegen wird als nachwachsender Rohstoff angesehen und kann somit neben dem Einsatz als Futtermittel in der Tierhaltung auch in Biogasanlagen verwertet werden“, sagt er.

Hoher Aufwand für Ausnahmegenehmigung

Auf die Frage, ob es Ausnahmen zu dieser Regelung gibt, erklärt Schiefer, dass Biogasanlagenbetreiber Rasenschnitt nur in einer Biogasanlage einsetzen dürfen, wenn die Anlage über eine entsprechende immissionsschutzrechtliche Genehmigung für das Lagern, Behandeln und Verarbeiten von Abfällen verfügt.

Um diese Genehmigung zu erhalten, müsse die Anlage neben immissionsschutzrechtlichen auch abfallrechtliche Vorgaben erfüllen. „Dies ist mit einem hohem Aufwand verbunden. Vor diesem Hintergrund gibt es im Landkreis Sigmaringen lediglich eine Biogasanlage, die über diese Genehmigung verfügt“, sagt Schiefer.

Auch die Gemeinde im Kreis habe bis vor kurzem ihren Grünschnitt zu diesem betroffenen Landwirt gebracht. „Wir wussten auch nicht, dass das nicht erlaubt ist“, sagt der betroffene Bürgermeister, der dieses Gesetz nicht nachvollziehen kann. „Eigentlich wollten wir damit nur dem Landwirt etwas Gutes tun, machen es jetzt aber natürlich auch nicht mehr“, sagt er.

Die Gemeinde habe nun aber ein weiteres Problem: Einige Bürger werfen jetzt, wohl aus Verzweiflung, ihren Grünschnitt einfach auf Felder oder in Wälder.

„Das ist aber natürlich genauso nicht erlaubt“, sagt der Bürgermeister. Dabei seien die Öffnungszeiten des Recyclinghofes bereits verlängert worden. „Wir werden das jetzt noch beobachten und überlegen, was wir dagegen machen können“, sagt er.

Zwischenlösung gibt es nicht

Eine Zwischenlösung, dass die Bürger ihr Grüngut trotzdem zu den Landwirten bringen dürfen, gibt es laut Landratsamt nicht. Da die Möglichkeit, dass Landwirte den Rasenschnitt ohne vorhergehende Kompostierung annehmen und direkt auf ihre Felder ausbringen, aus abfallrechtlicher Sicht nicht vereinbar mit den Vorgaben der Bioabfallverordnung ist, teilt Schiefer mit.

„Um solch ein Vorhaben zu realisieren, bräuchte der jeweilige Landwirt geeignete Einrichtungen (wie einen genehmigten Zwischenlagerplatz), um das Material zu kompostieren und zwischenzulagern, da in der Regel nicht zu jeder Jahreszeit ein Ausbringen auf den landwirtschaftlichen Flächen möglich ist“, sagt Schiefer. Routinemäßig werden Stichprobenkontrollen durchgeführt, kommen dabei Verstöße zu Tage, werden diese entsprechend geahndet.

„Ich habe es eigentlich nur für die Bürger gemacht, so viel Grünschnitt der Bürger war es wirklich nicht“, sagt der betroffene Landwirt, der sich auch um eine andere Lösung bemüht hatte, nachdem ihm mit einer Anzeige gedroht worden war. „Aber so leid es mir vor allem für die älteren Bürger tut, werde ich mich natürlich an die Vorgaben halten.“ Verstehen müsse dieses Gesetz wohl niemand.