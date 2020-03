Bauarbeiter finden verrostete Maschinenpistole

Bei Bauarbeiten im Sigmaringer Stadtteil Gorheim ist eine Maschinenpistole gefunden worden Wie die Polizei jetzt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, liegt der Fund schon einige Tage zurück. „Die Maschinenpistole war total verrostet und wurde von unseren Beamten sichergestellt“, sagt Oliver Weißflog von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg. Die Ermittler sind der Auffassung, dass die Waffe in Gorheim seit Jahrzehnten unter dem Boden lag. Deshalb könne ausgeschlossen werden, dass in jüngster Zeit mit ihr geschossen wurde. In so einem Fall stellt die Polizei keine weiteren Ermittlungen an und übergibt die Waffe dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, der sie entsorgen wird. Der Bau des neuen Wohnquartiers in Gorheim geht unterdessen unvermindert weiter.