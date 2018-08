Bauarbeiten zum Bienenlehrpfad am Donauufer beginnen

Am Donauufer zwischen Sigmaringen und Laiz wird es einen Bienenlehrpfad geben. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bauarbeiten haben am Donnerstag begonnen.

Der Schaukelweg entlang der Donau hat sich für die Sigmaringer Einwohner und Besucher als 3,6 Kilometer langer Rundweg mit besonderem Erholungs- und Erlebniswert längst etabliert, so die Einschätzung der Stadtverwaltung. „Nun soll der Bienenlehrpfad als zusätzliches Angebot das Naturerleben am Donauweg noch interessanter und zudem lehrreich gestalten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziel des Bienenlehrpfads ist, mit sieben Informationstafeln spielerisch und unterhaltsam Wissen über die Biene, ihre Lebensweise und ihre Bedeutung für die Menschen zu vermitteln. Es wird Infotafeln zu folgenden Themenbereichen geben: Honigbiene, Landwirtschaft und Bestäubung, Natur und Ökologie, Imker und Bienengesundheit, Bienenprodukte, Imkerei damals und heute und Infos zum Imkerverein Sigmaringen.

Gestaltet wurden die Tafeln von Mitgliedern des Bezirksimkervereins in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt. Die Vereinsmitglieder werden die Tafeln auch montieren. Für die Landschaftsbauarbeiten wurde eine Firma aus dem Kreis Konstanz beauftragt.

Künftig sollen auch Führungen des Imkervereins mit „echten Bienen“ und Geschichten aus dem Alltag eines Imkers angeboten werden, kündigt Rathaussprecherin Anja Heinz an.

Das Projekt wird auf Initiative der Stadt Sigmaringen mit finanzieller Unterstützung des Naturparks Obere Donau und in Kooperation mit dem Bezirksimkerverein Sigmaringen realisiert. Die Kosten teilen sich die Stadt Sigmaringen und der Naturpark Obere Donau.

Bei einem offiziellen Eröffnungsfest soll der Bienenlehrpfad näher vorgestellt werden. Der genaue Termin steht nach Angaben des Rathauses noch nicht fest.