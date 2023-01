Barrierefreiheit: Verkehrsminister möchte Bahnhofsumbau ankurbeln

Mühsam tragen Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann sowie einige Mitglieder der Grünen am Sigmaringer Bahnhof ihre Fahrräder die Treppen zu den Gleisen 2 und 3 hoch. Der Grund: Der Sigmaringer Bahnhof ist noch immer nicht barrierefrei. Das ist neben den Fahrradfahrern vor allem für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen ein großes Problem.

Minister äußert sich zum Umbau des Bahnhofs

Hermann ist am Sonntag im Rahmen des Neujahrsempfangs der Grünen zusammen mit Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm zu einer Ortsbegehung an den Sigmaringer Bahnhof gekommen und hat sich zu den aktuellen Plänen, den Bahnhof barrierefrei zu gestalten, geäußert.

Das sind die Planungsschritte der Bahn

Der Sigmaringer Bahnhof wurde bereits im Jahr 2020 in das Modernisierungsprogramm der Bahn aufgenommen. Insgesamt gibt es laut Winfried Hermann sieben Planungsschritte der Deutschen Bahn, die immer weiter in die Tiefe gehen würden. Die Phasen 1 und 2 sollen bis 2024 umgesetzt werden, 3 und 4 im Jahr 2025 und 5 bis 7 bis Mai 2028.

Ich möchte, dass die Planung deutlich verkürzt wird. Verkehrsminister Winfried Hermann

Erst dann würde mit dem Umbau begonnen werden. „Ich finde eine so lange Planungszeit aber nicht verhältnismäßig“, sagt Hermann. „Ich möchte, dass die Planung deutlich verkürzt wird.“

Es soll keine Übergangslösung geben

Für den Umbau ist es notwendig, dass Bahnsteige verlängert und höher gesetzt werden und dass mindestens zwei bis drei Aufzüge gebaut werden, damit den Bahnfahrenden ein Umstieg zu den anderen Gleisen barrierefrei ermöglicht wird. Hermann kündigte an, dass es sicher keine Übergangslösung aus beispielsweise Holzkonstruktionen geben solle.

Mehrere Eigentümer macht alles kompliziert

Dass es beim Sigmaringer Bahnhofskomplex mehrere Eigentümer gibt, verkompliziert die Sache erheblich: Der landeseignen Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) gehören nämlich die Gleise 5 und 6 des Sigmaringer Bahnhofes, die restlichen Gleise der Deutschen Bahn und das Gebäude ist inzwischen in privatem Besitz.

So äußert sich die Bahn zum Thema

So äußert sich die Deutsche Bahn auf Nachfrage der Stadt wie folgt: „Im Fall von Sigmaringen konnte bisher noch kein Erstgespräch mit der Stadt geführt werden, da die Infrastruktur am Bahnhof nur zum Teil im Eigentum der Deutschen Bahn ist. Der Bahnsteig an Gleis 5/6 befindet sich im Eigentum der SWEG. Ein barrierefreier Ausbau ist aus Sicht der Reisenden nur gesamthaft sinnvoll. Das Verkehrsministerium befindet sich aktuell mit der SWEG im Austausch, um hier eine Lösung zu finden. Anschließend soll zeitnah ein Abstimmungsgespräch zur kommunalen Mitfinanzierung mit allen Beteiligten vereinbart werden.“

Hermann möchte Planungen ankurbeln

Verkehrsminister Hermann zieht es dagegen in Erwägung, dass die Deutsche Bahn den Umbau in andere Hände gebe, beispielsweise an die SWEG. „Ich möchte mit dem Geschäftsführer der SWEG sprechen und abklären, ob die Möglichkeit bestünde die Arbeiten zu übernehmen und schneller voranzutreiben“, so der Verkehrsminister.

Klar sei jedoch, dass die Stadt zusammen mit Land und Bahn sowie mit dem Besitzer des Bahnhofs eine Gesamtlösung ausarbeiten sollten, so Hermann.

Umfeld des Bahnhofes muss stimmen

Dem konnte auch Bürgermeister Ehm zustimmen: „Um einen attraktiven Zugang zu Bahn und Gebäude zu schaffen, wird die Stadt auf dem Stück bis zur Donau einen Architektenwettbewerb ausschreiben“, so Ehm. Für die Planungsleistungen gebe es eine Förderung. „Das Hotel, das im Bahnhof geplant ist, wird nur funktionieren, wenn auch das Umfeld stimmt“, pflichtete Hermann ihm bei.

Bis Ende des Jahrzehnts soll der Bahnhof fertig sein

Die Finanzierung eines Umbaus der Bahnsteige teilen sich Kommune, Land und die Deutsche Bahn. Auf die Stadt kommen 20 Prozent der Kosten zu, 60 Prozent auf die Bahn und 20 Prozent auf das Land. Der Sigmaringer Bahnhof zählt mit bislang mehr als 1000 Reisenden täglich zu den größeren Bahnhöfen im Land, die noch nicht barrierefrei sind. „Bis zum Ende des Jahrzehnts sollte der Bahnhof barrierefrei sein. Ich werde mich bemühen, dass es schneller geht“, so Hermann abschließend.