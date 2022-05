Bankmitarbeiterin ertappt Überweisungs-Betrüger

Eine Überweisung über 5050 Euro und das Konto des Sportvereins Unter-/Oberschmeien wäre ziemlich leergeräumt gewesen. Dass es nicht soweit kam, hat Carola Sauerbier von der Volksbank Bad Saulgau verhindert. Sie hat den gefälschten Überweisungsträger aus dem Verkehr gezogen und ist dank ihres wachen Auges für den Zivilcouragepreis der Polizei nominiert.

"Ich habe nur meinen Job gemacht"

„Ich habe eigentlich nur meinen Job gemacht“, sagt Carola Sauerbier. In der Sigmaringer Filiale an der Schwabstraße ist die 61-Jährige das Gesicht der Volksbank, weil sie tagein, tagaus am Schalter arbeitet. Die meisten Kunden kennt Sauerbier mit Namen. Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann spürt Sauerbier das.

Jede Überweisung, die über ihren Schreibtisch geht, überprüft sie. Ab einem Betrag von 500 Euro schaut sie genauer hin. Wenn sie die Unterschrift nicht kennt, hilft ihr der Computer weiter. Erst wenn die Schaltermitarbeiterin ihr Okay gibt, scannt sie die Überweisung ein und gibt sie an das Rechenzentrum weiter.

Der Sportverein erstattet Anzeige

So wie im Januar 2021, als ein handschriftlich ausgefüllter Überweisungsträger auf ihrem Schreibtisch landete. Die rund 5050 Euro sind an den Onlineanbieter Notebooksbilliger.de adressiert. „Als ich den Beleg geprüft habe, sah ich, dass das Schriftbild der Unterschrift nicht mit dem Original übereinstimmt.“ Sauerbier zog den Überweisungsträger aus dem Verkehr und verständigte den Kontoinhaber. Wie Angelo Koch vom Sportverein unserer Zeitung erläuterte, erstattete der Verein bei der Polizei Anzeige.

Das sagt die Polizei

Die Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen aus Norddeutschland, erklärt Pressesprecherin Daniela Baier zum aktuellen Stand des Verfahrens. Ob der Tatverdächtige verurteilt wurde, dazu hat das Ravensburger Polizeipräsidium aktuell keine Informationen.

In einem anderen Fall, in dem ein 23-jähriger Mann den Vermieter seiner Freundin um 12.500 Euro erleichtern wollte, sagte Sauerbier im Jahr 2020 vor Gericht aus. Das Amtsgericht verurteilte den 23-Jährigen dank ihrer Adleraugen zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Carola Sauerbier arbeitet seit 1984 für die Sigmaringer Filiale der Volksbank, „meine Berufserfahrung hilft mir in solchen Situationen extrem weiter“, sagt die 61-Jährige. Deshalb weiß sie genau, in welchen Fällen sie genauer hinsehen muss. Wenn zum Beispiel Überweisungen von Kunden anderer Volksbank-Filialen auf ihrem Tisch laden.

Die Bank trifft Vorkehrungen

Der SV Unter-/Oberschmeien hat nach dem aufgedeckten Betrag reagiert und sein Konto auf Online-Banking umgestellt. Da trotz des digitalen Zeitalters nach wie vor eine nennenswerte Anzahl von Kunden die Bankgeschäfte analog tätigt, hat die Volksbank Vorkehrungen getroffen. „Bei uns in der Filiale liegen deshalb keine Überweisungsformulare zum Mitnehmen aus.“

Wenn Kunden Überweisungen abgeben und Sauerbier sie nicht kennt, lässt sie sich die EC-Karte und den Personalausweis zeigen. Wenn Kunden keinen Computer haben, erfasst Sauerbier ihnen auch die Überweisung. Es kann eben auch Vorteile haben, wenn Kunden ihr Konto bei der heimischen Bank vor Ort haben.

Sauerbiers Tipps für Kunden

Sensibel ist die Bankerin, wenn ältere Herrschaften bei ihr größere Summen abheben wollen. Stichwort Enkeltrick. „Da frage ich mehrfach nach und will genau wissen, wofür die Kunden das Geld benötigen.“ Und noch einen Tipp hat sie für Kunden parat: Bis zu 100 Euro können über die EC-Karte bezahlt werden, ohne den PIN einzugeben. „Man muss sich bewusst sein, dass das wie Bargeld ist.“ Heißt: Wenn die Karte weg ist, sind auch die 100 Euro weg. Doch da man diese Funktion ausschalten kann, können sich Kunden schützen. „Ich habe das gleich abgewählt – und rate es auch meinen Kunden.“