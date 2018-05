Die Narrenzunft Balkenstrecker haben für das laufende Jahr größere Umbau- und Renovierungsarbeiten am und im Backhaus, der Zunftstube des Vereins, geplant. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins im Zoller-Hof besprochen. So muss das Haus neu verputzt werden, die Fensterläden bedürfen einer Reparatur und auch innen soll die Zunftstube neu hergerichtet werden, die Sanitäranlagen sind ebenfalls fällig. Das Gebäude gehört der Stadt, die Narren müssen nach Aussage der stellvertretenden Zunftmeisterin Susanne Querner aber eine Eigenleistung in unbekannter Höhe erbringen. Die Rennovierung wird wohl ein dreiviertel Jahr dauern und soll im Spätsommer in Angriff genommen werden.

Zunftmeister Johannes Wolf erläuterte nach der Totenehrung in seinem Bericht seine vielen Einsätze für die Zunft, besonders auch für das Bruderschaftstreffen im vergangenen Februar. Anschließend folgte der Bericht der Kassiererin Anke Döring. Die finanzielle Lage des Vereins sieht gut aus, so der Tenor. Das Bruderschaftstreffen sei anstrengend gewesen, aber durch die sehr gute Mithilfe und den Einsatz von mehreren Laizer Vereinen und den Mitglieder konnte ein Gewinn verbucht werden. Derzeit verfügt der Verein über 177 Mitglieder.

Der Kassenprüfer Johannes Hummel bestätigte die einwandfreie Führung der Kasse. Danach folgten die Berichte der Gruppensprecher.

Ortsvorsteher Wolfgang Querner fasste die Berichte zusammen und stellte die Frage nach der Entlastung. Der Vorstand wurde entlastet. Susanne Querner wurde erneut zur stellvertretenden Zunftmeisterin und Anke Döring zur Kassiererin gewählt. Johannes Hummel bleibt Kassenprüfer. Die Gruppe der Balkenheimer beantragte einen Zuschuss für ihr Häs, welchem nach einiger Diskussion stattgegeben wurde. Zum Schluss dankte der Zunftmeister alle Mitgliedern für den tollen Einsatz beim Bruderschaftstreffen und der vergangenen Fasnet.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Zunftmeister ist Johannes Wolf, stellvertretende Zunftmeisterin: Susanne Querner, Kassiererin: Anke Döring, Schriftführerin: Carmen Kanal, Häswartin: Katja Niederwolfsgruber. Gruppensprecher sind für die Balkentrecker: Thomas Wolf, für die Backhausweiber: Corinna Grom und Nicole Osswald, die Balkenheimer: Uwe Selje, die Narrabolizei: Martin Niederwolfsgruber sowie für die Bräutlingsgesellen: Sebastian Stehle und Markus Niederwolfsgruber. Beisitzer sind Stefan Baier, Kevin Beisswenger und Martin Merkt