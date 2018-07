Bahnverkehr für einige Stunden unterbrochen

Der Bahnverkehr zwischen Sigmaringen und Storzingen sowie Sigmaringen und Hausen ist am Freitagnachmittag für einige Stunden unterbrochen gewesen. Wie ein Bahnsprecher erklärte, hat es im Stellwerk Inzigkofen gegen 13.30 Uhr eine Störung gegeben. Für einige Stunden war der Bahnverkehr auf beiden Strecken un in beiden Richtungen völlig unterbrochen und es wurden Busse eingesetzt. Gegen 16.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder. Doch da die Signale in Richtung Storzingen weiter nicht in Betrieb waren, kam es zu sogenannten Rückstaueffekten und damit verbundenen Verspätungen.