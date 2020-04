Bahnübergang bleibt eine Woche lang voll gesperrt

Ab Montag, 27. April, wird eine beschädigte Entwässerungsrinne am Bahnübergang in der Fürst-Wilhelm-Straße erneuert. Aus diesem Grund muss der Bahnübergang für den Verkehr für die Dauer von einer Woche voll gesperrt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgt die Umleitung stadteinwärts über die B32 – Hohenzollernstraße – Burgstraße. Stadtauswärts wird der Verkehr über die Karlstraße umgeleitet. Die Sperrung des Bahnübergangs hat nach Angaben der Stadtverwaltung auch Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr der Linien 2, 3 und 5. Für Linie 2 entfällt die Haltestelle Nepomukbrücke. Die Linien 3 und 5 werden zu einer Linie gemäß dem beigefügten Fahrplan zusammengefasst. Alle Änderungen werden an den betreffenden Haltestellen ausgehängt.